Ximena Sariñana: Sin Garbage, el show debe continuar

Ximena Sariñana, quien impulsa el festival HERA HSBC, el primero en el que todo el cartel está protagonizado por mujeres, aseguró que pese a la ausencia de Garbarge, una de las agrupaciones más esperadas, “el show debe continuar”.

“Sí afecta, porque pues era uno de los nombres fuertes del festival. Además de que Shirley Manson desde un principio estuvo muy involucrada. Fue la primera en decir, ‘yo quiero formar parte de esto’, porque ella es una mujer muy comprometida con la paridad de género, con la igualdad, con la inclusión de las mujeres en la industria de la música. Le dolió muchísimo tener que cancelar, lástima que nos sucedió a nosotras y en nuestra primera edición”, afirmó ayer Ximena Sariñana, durante la rueda de prensa virtual en la que dio detalles de esta primera edición del encuentro que tendrá lugar el 24 de agosto en la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde esperan hacer historia con el talento femenino, no binario y de mujeres trans.

El encuentro, remarcó la cocreadora y directora del comité HERA HSBC, tiene la intención de “ser ese lugar en donde diferentes mujeres con distintas iniciativas puedan encontrar inspiración y referentes” y en el que se incluya a todas las personas, quienes podrán disfrutar no solamente de música, sino de espacios como una zona para ONG donde puedan compartir experiencias.

“En un festival de mujeres, la pregunta inmediata es ‘¿nosotros los hombres podemos ir? Claro que pueden ir, la única diferencia es que es un cartel de puras mujeres y que las que estamos detrás somos mujeres impulsando el proyecto, no quiere decir que no sea algo que puedan disfrutar todos, todos, todas, infancias bienvenidas. Ha sido difícil que la gente pueda entender eso”, agregó.

Celebró que la primera edición del HERA HSBC llegue en un momento en el que la industria musical se ha transformado, aunque también reconoce que hay grandes pendientes, como la paridad de género en diversos festivales.

“Todavía hay una participación fuera de lo ideal en festivales, porque hay una cantidad de mujeres increíblemente talentosas, de proyectos musicales con mucha propuesta, con muchos fans, y que a veces no se les da el espacio, no se les da la oportunidad. Es un problema de toda la industria, un problema de raíz que se tiene que cambiar, desde que haya más referentes, más apoyo para las mujeres que puedan dedicarse a lo que quieran, más mujeres en todas las gamas de la música, no nada más mujeres intérpretes y cantantes, sino más ingenieras, más productoras”, comentó Sariñana sobre este proyecto que también pretende impulsar a artistas de todas las modalidades musicales, muestra de ello será la presencia de Camila Cabello, Daniela Spalla, María Becerra, Ely Guerra y Villano Antillano.

Además, resaltó que la materialización de este festival coincide con el aumento de la presencia de mujeres en la esfera política y social de México, como Claudia Sheinbaum en la Presidencia.

Las organizadoras esperan a 30 mil asistentes para disfrutar de 12 horas continuas de música en tres escenarios, donde se disfrutarán de las presentaciones de Evanescence, Bomba Estéreo, Danna, Demi Lovato, Francisca Valenzuela, Hello Seahorse!, Kesha, Ladytron, la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido y muchas más.

Un concierto único

Ximena Sariñana participará en el Festival HERA HSBC con un espectáculo que promete ser único, pues la cantante presentará su primer EP del año llamado Ojos Diamante, conformado por cuatro canciones, entre ellas “ALV”, lanzada hace unas semanas.

“Va a ser un show completamente nuevo, habrá algunas canciones de este nuevo EP, pero sobre todo habrá mucha magia, vamos a salir a darlo todo, es un proyecto muy personal y nos da mucha curiosidad saber cómo se va a vivir esta energía tan única en un festival también único”, compartió entusiasmada.

El tema que da nombre al EP se conocerá el 22 de agosto. Sobre las canciones restantes adelantó que pronto anunciará un featuring y que lanzará más música durante el resto del año y el 2025.

“Ha sido un año muy lindo a nivel musical, tengo demasiadas canciones y mucho que decir”, agregó la intérprete en la conferencia.