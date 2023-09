Yahritza y su Esencia y Becky G anuncian nuevo tema; ¿cuándo se estrena?

A través de redes sociales, la cantante Becky G lanzó un adelanto del nuevo tema musical que realizó con la agrupación de regional mexicano Yahritza y su Esencia, quienes se enfrascaron en una dura polémica con el público mexicano. La canción lleva por título "Patrás" y formará parte del nuevo álbum de la estadounidense de ascendencia mexicana.

Becky G está por lanzar su álbum "Esquinas", en el que colaborarán con artistas como Yahritza y su Esencia. A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió un fragmento del tema musical que lleva por título "Patrás", en el que se logra apreciar un pedazo de la melodía y la letra.

"A veces pienso que puedo ignorar tus defectos

Pero luego me echo 'patrás'

Pero luego me echo 'patrás'

Te la pasas con morras y en las pedas

Y esa vibra conmigo no pega

Nadie va a cambiarte

y ese es el problema", dice la letra del nuevo tema.

La melodía suena con la ya popular guitarra sierrerña que adoptaron los hermanos Martínez y con la inconfundible voz de Yahritza Martínez. Se trata de una romántica melodía que apela a los temas tex-mex de los noventa.

Becky G lanzará nuevo tema con Yahritza y su Esencia. Foto: Instagram

Asimismo, la estética completa del álbum de Becky G apunta a aquella época en la que la reina del tex-mex, Selena, llenaba plazas y conciertos. En "Esquinas", la cantante también colaborará con artistas como Peso Pluma, Gabito Ballesteros, Iván Cornejo, DannyLux, Chiquis Rivera y los hermanos Leonardo y Ángela Aguilar.

A través de su cuenta de Instagram, Becky G anunció que su nuevo material estará disponible mañana e todas las plataformas digitales: "Siempre he soñado con trabajar un proyecto regional mexicano y por fin SE dio. Sabiendo que todos los colaboradores del álbum también viven su propia versión de la experiencia del 200 por ciento hace que este proyecto sea aún más especial. Estas canciones cuentan historias, las de los que son de AQUI y de ALLÁ. No puedo esperar a que los escuches", escribió la cantante.

Síguenos en Google News

DGC