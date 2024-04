Yahritza y Su Esencia reinterpreta un tema de El Buki y les llueven críticas: 'Hagan sus propias canciones'

Después de que por meses, Yahritza y Su Esencia hayan sido víctimas de críticas y burlas severas después de sus declaraciones sobre la comida mexicana, la agrupación ha lanzado un nuevo tema, el cual en esta ocaisón es el cover de una canción clásica de Marco Antonio Solis, mejor conocido popularmente como "El Buki".

El lanzamiento de esta nueva canción de Yahritza y Su Esencia desencadenó un fuerte debate en redes sociales, donde han dividido opiniones entre sus seguidores, puesto que si bien algunos elogian a la banda por reinterpretar el icónico temam otros aseguran que es falta de originalidad lo que los hace reinterpretar un tema icónico de la música regional mexicana.

Video oficial de 'Tu Cárcel' de Yahritza y su esencia

"Tu Cárcel" es uno de los temas que han marcado desde su lanzamiento, la trayectoria de Los Bukis. La canción fue considerada una de las más emblemáticas en la carrera del grupo y ha sido reinterpretada por diversas bandas y artistas a través de los años, donde su influencia en la música latina destaca.

Critican a Yahritza y Su Esencia por su nueva canción

El lanzamiento del nuevo tema de Yahritza y Su Esencia fue todo un éxito, a pesar de los esperado, pues parece ser que el público ya los perdonó y reavivó el interés sobre la banda.

Sin embargo, no faltaron los malos comentarios de parte de quienes calificaron el cover como "falta de creatividad": "Cantas horrible alv ya vete...", "Cuando se te acaban las ideas", "Ya estoy arto por que no es original no tiene talento o que que saque sus propias canciones", "Que original un cover", "ojalá al Buki le guste", "mejr hagan sus propias canciones!!". A pesar de ello, parece que Yahritza y Su Esencia ha logrado superar su peor polémica.