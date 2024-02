Yahritza estrena look y se burlan de ella por su por 'mal corte': 'se ve que es de Washington'

Yahritza y su Esencia vuelve a sonar en las tendencias a meses de que a todo mundo se le olvidó que la agrupación de jóvenes originarios de Washington y amantes de las chicken nuggets siquiera existía, ahora por que su líder, la mismísima Yahritza, presumió en sus redes que se cortó el pelo, pero de una manera muy peculiar.

A través de un video que subió a sus redes sociales, Yahritza Martínez presumió el que es su nuevo corte de cabello; sin embargo, en vez de generar reacciones positivas, como a las que está acostumbrada a recibir en su país gringo donde todo mundo es políticamente correcto, se solapa las cosas y está acostumbrado a gentrificar, los fans mexicanos se la acabaron completamente y se burlaron de ella.

Y es que a Yahritza Martínez le hicieron un corte como de cacerola muy al estilo de las mamás que se querían ahorrar el llevar a sus hijos a la peluquería y sólo les arruinaban la cabellera; sin embargo, en la parte de atrás aparece con un chongo, por lo que sólo le destrozaron el copete.

El video, que ya es viral en TikTok, desató burlas y humillaciones críticas en contra de la cantante pues aseguran que el corte que decidió no le favorece para nada.

“Con su copete recordé mi infancia”, “Parece que se cortó el fleco ella sola”, “Yo cuando me cortaba el fleco sola”, “Ya ni me acordaba de ellos”, “Qué croquette”, “Así quedó mi hermana cuando le corté el fleco”, “Ahora sí se ve que es de Washington”, “Así me peinaba la jodida de mamá en la primaria”, "Así quedo mi hermana cuando le corte el copete mi mamá casi me da unos chanclazos" y "Me recordó a mi niñez cuando mi hermana me corto mi fleco parecía que un burro me mordisqueo mi pelo", le dijeron.