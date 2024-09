Yeri Mua se somete a una nueva cirugía estética y se burla de Bellakath: 'A ver cómo me deja el doctor' | VIDEO

Yeri Mua reveló por medio de redes sociales que regresó al quirófano para someterse a una operación, lo cual sorprendió a sus fanáticos, a pesar de que para la cantante no es poco común el realizarse intervenciones quirúrgicas.

Fue la mañana de este lunes que Yeri Mua mostró que se encontraba en bata en un hospital y habló de su nueva operación, al expresar supuesta preocupación, "A ver qué tal me va, a ver cómo me deja el doctor, me dijo que me iba a poner el cul* más grande de México. ¡Ay, qué susto! A ver qué tanto me deja…”.

¿De qué se va a operar Yeri Mua?

A través de su grupo de WhatsApp, Yeri Mua reveló que se sometería a una nueva operación. La famosa escribió "me voy a operar las nal*** porque no soporto que las tenga más grandes que yo", hablando una vez más del físico de Bellakath.

Asimismo, mostró que fue anestesiada y le preguntó a sus seguidores si al salir de la operación terminaría "deforme y aguada" o "culona y envidiada", además de que mostró unos implantes que aseguró eran para sus glúteos.

¿Qué cirugías tiene Yeri Mua?

En entrevista con el programa de YouTube 'Pinky Promise', Yeri Mua reveló que se sometió a su primera cirugía a los 19 años de edad, ya que no se sentía cómoda con su cuerpo. Sin embargo, desde ese momento no ha parado de tener operaciones.

"Yo me miraba en el espejo y decía: 'Fiona de Shrek'. Me criticaban mucho, me comparaban con otras muchachas. Me empecé a operar, dije: ‘Estoy harta de ser fea’. Mi primera cirugía fue a los 19, pero entre los 19 y los 20, me sometí a quirófano como cuatro o cinco veces porque todos esos comentarios y lo que estaba pasando en mi vida me afectaban", contó.

La artista se ha sometido a la lipoescultura, así como al aumento de glúteos y de busto. En el rostro también se ha operado la nariz y asegura que lo natural que tiene en la cara son solo sus labios.