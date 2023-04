Yordi Rosado terminó con una novia que le pedía intimidad 7 veces al día: "No podía más"

Yordi Rosado causó polémica por sus declaraciones en las que señaló que dejó a una pareja porque era “adicta” a tener relaciones sexuales.

El conductor asistió al programa “En la cama con” de Alberto Peláez y ahí habló de su experiencia íntima.

“Al principio me pareció fantástico que quería tener sexo varias veces al día, me pareció increíble, pero después de un mes o de dos meses me estaba quedando seco. Los problemas empezaron a suceder por ‘Quiero más sexo‘, te estoy hablando de tener sexo seis o siete veces diarias”, contó Yordi Rosado.

El conductor famoso por sus polémicas entrevistas de YouTube señaló que él no solamente quería estar en la intimidad y que por eso se terminó esa relación en la que duró ocho meses y que además, no veía diario por la misma situación.

“Quizá lo logré un par de días, pero llegó un momento en que decía ‘También quiero ir al cine, salir a comer, a comprar algo’. Terminamos y gran parte de los problemas fue la cama, era demasiada cama”, contó el exproductor de Otro Rollo. “Le decía: ‘No vemos el fin de semana, porque no podía más”, dijo.

“Ella también tenía cambios de humor muy radicales, y muchos años después entendí que era una enfermedad, que mentalmente una mujer con esta situación necesita saciar su ansiedad con el sexo; su tú estás, está perfecto, si no estás, buscará con quien. Es muy serio, y lejos de decirlo como algo ‘Wow’, me quedé preocupado por esta chica porque es una enfermedad como cualquier otra. Nunca la volví a ver, pero espero haya podido trabajarlo”, concluyó Yordi Rosado.