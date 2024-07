Yuri se cae arriba de un carro alegórico en el Carnaval de Veracruz y regaña al conductor | VIDEO

Tal parece ser que Yuri no tuvo una tan grata presentación en el Carnaval de Veracruz, pues la cantante acusada de homofóbica y gordofóbica se cayó mientras estaba arriba de un carro alegórico. No obstante, la famosa no dejó de cantar y cuando se levantó se puso a regañar al chofer del vehículo por causarle la molestia.

Los hechos sucedieron este 2 de julio, cuando se llevó a cabo el último desfile del icónico Carnaval de Veracruz. El evento fue mágico, lleno de baile, sabor y cotorreo, y Yuri andaba deleitando a sus paisanos, pero la gran sonrisa que tenía en la cara sele apagó cuando, como dirían las juventudes en su paso por la escuela primaria, “azotó la res”.

En redes sociales se han viralizado diversos videos en los que los fans captaron el momento exacto en el que Yuri se encontraba cantando y bailando toda contentota, cuando de repente se tropieza y se cae. Aunque uno de sus bailarines trató de auxiliarla, éste fue jalado por el peso de la famosa y terminó también en el suelo.

Tras ello, dos más de sus bailarines la ayudaron a Yuri a ponerse de pie y, mientras se está parando, la famosa dice “¡con cariño, con cariño!“, para que la suban despacio.

Tras el tremendo azotón, Yuri continuó con su espectáculo, en el cual los asistentes pudieron disfrutar el último paseo del Carnaval de Veracruz.

No obstante, la Yuri quedó toda enchilada, pues se puso a regañar al chofer del camión porque no se detenía cuando ella intentaba bailar, cosa que desencadenó su caída.

“Si les digo que paren, paren; el público necesita el show y punto”, giró Yuri al chofer del camión mientras el público le aplaudía, solapando así a una famosa que dejó claro que es déspota con los trabajadores, que no tienen necesidad alguna de soportarla.