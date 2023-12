Zac Efron rinde emotivo tributo Matthew Perry; "hoy pienso mucho en tí"

En definitiva, Zac Efron es uno de los personajes que supo crecer y no estancarse en el personaje que lo llevó a la fama, pues si bien el actor obtuvo reconocimiento internacional al interpretar a Troy Bolton en la trilogía de High School Musical, supo destacar posteriormente al formrparte de diversas producciones, lo cual lo ha llevado a convertirse en un artista muy versatil dentro de la industria de Hollywood.

Ha sido gracias a su gran talento y disciplina que hoy, Efron cuenta con una estrella con su nombre grabado en el Paseo de la Fama de Hollywood, un honor indiscutible que le es otorgado a aquellos que impctan profundamente en la cultura pop. Ante el reconocimiento, el estadounidense no pudo evitar mencionar durante su discurso a Matthew Perry, quien habría sido fundamental para su evolución como actor, pues asegura que el personaje lo apoyó mucho al inico de su carrera.

El actor fue reconocido en el Paseo de la Fama en Hollywood junto a familiares y amigos Especial

Así agradeció Zac Efron a Matthew Perry

Zac Efron demostró su emoción al develarse la estrella con su nombre en Hollywood Boulevard; al evento, lo acompañaron sus padres, Starla Baskett y David Efron, junto con su hermano, Dylan. Sin embargo, fue el discurso del actor y la mención de Perry lo que desató las emociones en el público:

"Quiero agradecer a alguien que ya no está aquí hoy, Matthew Perry, que fue muy amable y generoso conmigo" expresó el artista "colaborar con él en los últimos años fue muy divertido. Realmente me impulsó y motivó de muchas maneras que me llevaron a pasar al siguiente capítulo de mi carrera, y por eso, muchas gracias Matthew. Hoy pienso mucho en ti”.

Parece que ambos actores se tenían en alta estima, puesto que, al saber sobre el interés de Perry porque Efron lo interpretara en una biopic de su vida, el ex chico Disney dijo estar abierto a la idea hace un par de semanas: “Me siento honrado de saber que estaba pensando en mí para interpretarlo”, comentó en entrevista para People, “Ya veremos, sería un honor hacerlo (...) Él fue un mentor para mí e hicimos una película realmente genial juntos. Lo admiraba”.