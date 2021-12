Zendaya publica FOTO de Tom Holland vestido de Spiderman cuando era niño

No cabe duda de que “Spiderman: No Way Home” es una de las películas más esperadas del año, pues no sólo muestra peleas épicas y acción sino también el romance entre los personajes de Zendaya y Tom Holland, quienes en la vida real también son pareja.

Y es que durante el estreno de la película, Tom Holland y Zendaya confirmaron lo que ya todos sabían: que eran novios.

Ahora, Zendaya desató la ternura entre sus fans, pues compartió una foto de la infancia de Tom Holland en la que el actor está disfrazado de Spiderman.

Zendaya hizo su post en Instagram, el cual acompañó de dos imágenes: una de Tom Holland en el set de grabación de “Spiderman: No Way Home” y otra de cuando era niño y estaba disfrazado del arácnido.

“Mi Spiderman, estoy tan orgullosa de ti. Algunas cosas nunca cambian y eso es bueno”, escribió la actriz junto a la imagen.

