¿Por qué Zión Moreno ya no participará Control Z de Netflix?

Este 4 de agosto se estrenó en Netflix la segunda temporada de la serie Control Z y llamó la atención que no participa la actriz Zión Moreno.

Zión Moreno causó revuelo en el estreno de la primera temporada de Control Z porque la actriz tiene raíces mexicanas, además de que es una de las primeras actrices trans que se conoce en el medio.

¿Por qué Zión Moreno no participará en Control Z?

La actriz reveló que la pandemia la hizo estar más cerca de su familia y filmar Control Z significaba viajar a México para realizar las grabaciones de la serie de Netflix.

"Este año, Control Z me cambió la vida. Ha sido una experiencia única llena de amor y de magia. Sin embargo, tras mucha reflexión, tomé la decisión personal de quedarme más cerquita de casa durante estos tiempos inciertos y por lo tanto, aunque me duele mucho, no regresaré para la segunda temporada”, escribió Zión Moreno en un mensaje en febrero del 2020.

Sin embargo, aunque Zión Moreno no esté en Control Z se le podrá seguir viendo en la televisión, ya que es parte del elenco del remake de “Gossip Girl” el cual se transmite a través e la plataforma de streaming de HBO Max.