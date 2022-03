Zoe Kravitz afirma que su Gatúbela en "The Batman" es bisexual

“The Batman” está a nada de estrenarse y Zoe Kravitz, quien interpreta a Gatúbela, conmocionó a los fans del hombre murciélago, pues afirmó que su versión del personaje es bisexual.

Así lo declaró Zoe Kravitz en entrevista con “Pedestrian”, medio al cual le detalló que su versión de Selina Kyle (nombre real de Gatúbela) es bisexual porque tiene una fuerte conexión con su mejor amiga Anika, cosa que podría evolucionar en una relación de pareja.

“Definitivamente así es como la interpreté, tenían algún tipo de relación romántica", remarcó.

En respuesta a sus declaraciones, el director de “The Batman” Matt Reeves contó lo que habló con Zoe Kravitz sobre Gatúbela:

"Hablé con Zoe y una de las cosas que me dijo y que me encantó fue que: 'Se siente atraída por los abandonados porque ella fue abandonada, y por eso quiere cuidar de estos rechazados, ya no quiere ser así y Anika es como una abandonada y la quiere’", narró.

El director remarcó que Gatúbela no se declara abiertamente bisexual en la película, pero que eso puede interpretarse.

“Ella (Gatúbela) tiene una intimidad con ese personaje y es un cariño tremendo y profundo por ese personaje, más que algo sexual, pero se pretendía que hubiera una relación bastante íntima entre ellas”, abundó.

