The Batman, de Robert Pattinson, impacta con nuevo tráiler... y ¡Zoë Kravitz como Catwoman!

No cabe duda de que el DC FanDome 2021 presentó avances increíbles de las próximas producciones de la compañía, como “Aquaman 2” y “Black Adam”; no obstante, la joya del evento fue el impactante y oscuro tráiler de “The Batman”, película estelarizada por Robert Pattinson y en la que Zoë Kravitz enamoró al mundo como Catwoman.

Y es que el tráiler de “The Batman” deslumbró a Internet, pues muestra cómo es que Robert Pattinson interpreta al icónico superhéroe, y cabe destacar que su versión consistirá en un vigilante oscuro lleno de rabia, violencia y venganza.

Por si fuera poco, el clip mostró a los villanos a los que Batman tendrá que aniquilar: El Acertijo (Paul Dano), el cual orquestará una serie de fechorías desde la cárcel, y El Pingüino (Colin Farrell), quien en el tráiler aparece como un jefe criminal sádico y despiadado.

Mi madre me dió la vida, pero la película de The Batman me dió las ganas de vivirla. #TheBatman pic.twitter.com/tjLGv0LS7G — 𝐷𝑎𝑟𝑘𝑜 (@Darko_Stein) October 16, 2021

La película dirigida por Matt Reeves rompió el internet con la aparición de Catwoman, quien será encarnada por Zoë Kravitz; lo mostrado hasta ahora en el tráiler sugiere que ella y Batman mantendrán una relación tanto amorosa como de rivalidad.

“The Batman” está inspirada en el icónico cómic “Año Uno” del legendario Frank Miller; cuenta también las actuaciones de Andy Serkis como Alfred, y John Turturro como Carmine Falcone.

“The Batman” se estrenará en los cines el próximo 4 de marzo del 2022, por lo que ve apartando la fecha.

