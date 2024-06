En 2024 el Cutzamala agoniza por la escasez

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha registrado durante 2024 los niveles más bajos de llenado del Sistema Cutzamala de los últimos cuatro años, lo que afecta a los habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México.

Los registros sobre el almacenamiento del embalse, que abastece 20 por ciento del agua de la Zona Metropolitana del Valle de México, detallan que el pasado 23 de junio fue el más crítico, ya que estuvo a 26.11 por ciento de su capacidad.

De acuerdo con la Conagua, la presa Villa Victoria tenía un almacenamiento de 22.49 por ciento de su capacidad, mientras que Valle de Bravo, 26.53 por ciento y El Bosque 28.62. Las tres presas integran al Sistema Cutzamala.

En el mismo periodo, pero de 2019, el Sistema Cutzamala registró 68.24 por ciento de su llenado, lo que implica que en los últimos cinco años el nivel ha disminuido 61.7 por ciento.

A principios de este año, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México estimó que el 26 de junio las presas del Sistema Cutzamala tocarían su nivel más bajos, librando apenas el nivel mínimo de operación para llegr al Día Cero.

Se le ha denominado día cero al momento en que la disponibilidad del agua será crítica y no podrá satisfacer las necesidades de la Ciudad de México y el Estado de México.

Rafael, vecino de la colonia Tequexquinahua, municipio Tlalnepantla de Baz, Estado de México, dijo a La Razón que en los últimos dos meses ha sufrido de diversos cortes de agua y en otros años no sucedía.

“En la colonia donde vivo hay agua de 5:00 a 23:00, pero la empezaron a quitar antes a la 01:00 horas, después de unas semanas la empezaron a quitar más temprano, a las 10:00 horas y luego a las 08:00 horas y así hemos estado”, dijo.

El vecino dijo que debido a la escasez de líquido en ocasiones no hace labores de limpieza en su hogar como lavar ropa e incluso había días en los que no tenía agua para el baño. Esto, afirmó, lo ha llevado a comprar garrafones de agua.

“Había que pararse muy temprano a hacer las cosas y apartar agua. Un día me levanté antes de las 6 para lavar y como al 20 para las ocho ya dejó de caer, antes de las ocho ya no teníamos agua otra vez y no la volvieron a echar en todo el día”, comentó a este medio.

La Conagua ha alertado que las principales causas del poco llenado del Cutzamala son la falta de lluvias y la sequía que azota la región de la cuenca del Río Cutzamala, ubicada entre Michoacán y el Estado de México, desde hace tres años.

La Organización de las Naciones Unidas estima que el Día Cero para el Valle de México podría ocurrir en 2028 sin una gestión de recursos hídricos eficaz.

Los municipios del Estado de México que se benefician de este sistema son Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma, así como algunas localidades de Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Las alcaldías de la Ciudad de México beneficiadas son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.

EMERGENCIA ANUNCIADA. El periodista ambiental, Alejandro Ramos Magaña, aseguró que el Sistema Cutzamala vive su peor crisis en los 42 años que tiene de construirse.

“Ya no es confiable el Sistema Cutzamala por el cambio climático, por las extremas sequías y por las ondas de calor, que cada vez van a ser más frecuentes en el país y cada año llueve menos”, explicó.

El especialista mencionó que los niveles que registró el embalse el pasado domingo no se había suscitado en la historia del sistema, esto ya incluyendo la crisis de 2008-2009, cuando históricamente se reportaron los niveles más bajos de agua.

“En este momento el Sistema Cutzamala está aportando al Valle de Toluca y al Valle de México seis mil 500 litros por segundo es lo más bajo históricamente y eso es de alto riesgo, porque eso te está diciendo que el Sistema Cutzamala enfrenta ya una situación grave”, indicó Ramos Magaña.

El periodista recordó que México atraviesa por un fenómeno de sequía que inició desde 2019 por el cambio climático y se espera que se extienda hasta 2027, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial.

Señaló que estados como Chiapas, Tabasco, Campeche, partes Oaxaca, Veracruz, que son los más lluviosos, han tenido una reducción de 50 por ciento en precipitaciones.

“Las autoridades tienen que replantear un esquema no sexenal por lo menos a 30 años. A la cuenca de Cutzamala se la está acabando la tala clandestina; en el Estado de México y Michoacán, el crimen organizado está ocupando completamente esta zona”, dijo.

Otros problemas son el mantenimiento, el crecimiento urbano, así como la contaminación con microalga tóxica, la cual impacta a la calidad del agua para potabilizarla.

“Si no se atiende ese problema severo de tala clandestina y de cambio de uso de suelo, estamos viendo casi el final del Sistema Cutzamala en 10, 20 años”, aseguró Ramos Magaña.