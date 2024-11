Jalisco, “ejemplo nacional” en educación, transporte...

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, afirmó que, aunque todavía le queda un mes de trabajo, acudió a realizar un ejercicio de rendición de cuentas “con la frente en alto y con el orgullo del deber cumplido”.

Al presentar su Sexto Informe de Gobierno , el mandatario apuntó: “Me da mucho gusto poder estar aquí, cumpliendo mi palabra de que iba a gobernar hasta el final , de que más allá de la tentación de buscar candidaturas u otros objetivos, mi tarea principal la que yo me comprometí con el pueblo de Jalisco era cuidar a mi estado y hacerlo así hasta el último día”.

Sin embargo, deslizó la posibilidad de que continúe en la política, aunque semanas atrás había dicho que al concluir su mandato se retiraría. “Jalisco es un ejemplo nacional. Sigamos luchando siempre con dignidad. ¿Y quién sabe, quién sabe? A lo mejor nos toca una última campaña ” dijo.

Ante más de seis mil personas reunidas en las instalaciones del Palenque de las Fiestas de Octubre, Enriqe Alfaro agradeció la confianza de los jaliscienses “para poder entregar hoy un estado que es ejemplo nacional en educación, salud, conectividad, transporte público, sustentabilidad, abasto-saneamiento y reuso de agua, tecnología, y reducción de la pobreza”.

El mandatario destacó que, durante su administración, Jalisco se convirtió en un espacio de defensa de la República y del Federalismo. “Somos un estado que no se sometió a la Federación”, enfatizó.

No llegué solo a mi último informe. Detrás de este momento hay un camino de mucho trabajo, de sueños, de mujeres y de hombres libres que confiaron en mí, en este proyecto y que lucharon conmigo. Te comparto este video para decirte #GraciasJalisco, valió la pena luchar. pic.twitter.com/p5SzEEbYxw — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) November 7, 2024

Enrique Alfaro alista iniciativa para lograr un trato justo

Indicó que en 15 días presentará una iniciativa en el Congreso local, la cual permitirá iniciar la discusión para que Jalisco le ponga un alto a los abusos de la Federación, con el objetivo tener un trato justo y tomar el camino hacia la salida del pacto fiscal. “Será una discusión de futuro en este estado y una discusión de futuro en este país y aquí inicia en Jalisco este gran debate", sostuvo.

Remarcó que se construyó una auténtica separación de Poderes en Jalisco y se construyó una nueva relación institucional con la Universidad de Guadalajara.

Al evento acudieron representantes de los tres Poderes estatales, líderes sociales, académicos, deportivos, empresariales, políticos y sindicales, servidores públicos de los tres niveles de gobierno y ciudadanos jaliscienses.

Ante una muy entusiasmada multitud, que lo interrumpía constantemente con aplausos, Enrique Alfaro presumió que en Jalisco, en seis años se logró reducir la incidencia delictiva en 63 por ciento y poner al estado por debajo de la media nacional.

“No hubo un solo año en el que no llevábamos esta tendencia a la baja, 30 por ciento menos el número de homicidios. Sabemos que hay mucho por hacer y no números para cantar victoria, pero sí me da orgullo poder constatar ese esfuerzo y esas cifras, que son las que da el Sistema Nacional de Seguridad”, dijo el gobernador.

También destacó que deja un gobierno con finanzas sanas, sin carga de deuda a corto plazo, con 173 mil millones de pesos de presupuesto para el próximo año, con una inversión pública de 115 mil millones de pesos, por encima de la media nacional, y con una recaudación propia que creció en seis años 130 por ciento.

Alfaro Ramírez aseguró que en los pasados seis años se logró reducir la pobreza el doble de rápido que en el resto del país. “Llegamos a ocupar ya el segundo lugar como el estado con menor nivel de desigualdad de todo México, y eso de verdad es algo que le da sentido a todo nuestro trabajo”, remarcó.

Alfaro destaca sistema educativo de Jalisco

Además, dijo que Jalisco tiene el mejor sistema de educación del país e hizo un llamado a resistir ante la centralización del modelo educativo. En ese sentido, destacó la dotación de computadoras a docentes, así como el programa de útiles, mochilas y uniformes Recrea Jalisco, creado durante su gestión.

En cuanto a transporte público, señaló que cumplió su promesa y consolidó el mejor sistema en la materia a nivel nacional, ya que todos los camiones que transitan en la ciudad son nuevos, están dentro de norma y cuentan con un sistema de prepago universal eficiente.

En salud, dijo que al no adherirse al extinto Insabi , la entidad generó condiciones para concretar el mejor modelo de salud de México; hoy existe el Seguro Jalisco, que atiende a la población sin seguridad social con servicios básicos y de alta especialidad de forma gratuita y, para ello, se renovaron, reconstruyeron y certificaron los centros de salud en 125 municipios.

Qué gran viaje hemos caminado juntas y juntos para llegar a este momento. Nunca, nunca olvidaré lo que construimos en este proyecto por el que soñamos y trabajamos, en el que creímos y con el que escribimos una historia que cambió la historia de Jalisco.



Además de mi… pic.twitter.com/EtCef3j8ia — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) November 7, 2024

Durante su discurso, el gobernador de Jalisco hizo un reconocimiento al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado , quien no pudo acudir por un problema de salud.

“Nos avisó que estaba hoy atendiendo temas de salud, pero sé que nos está viendo y desde aquí le mando un gran abrazo con el cariño de siempre, felicidades a Dante por lo que hizo y por lo que nos dio para poder construir todo esto”, expresó.

Enrique Alfaro concluyó: “Yo termino mi ciclo político en este último mes que nos queda todavía con mucho mucho trabajo y muchas cosas por hacer, pero después de eso les toca a las mujeres y hombres que vienen empujando y que son hoy ya liderazgos consolidados; tengo plena confianza de que lo van a hacer muy bien”.

JVR