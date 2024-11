Esto se sabe de la muerte de Julio César González, reconocido locutor de radio en Monterrey

El reconocido locutor de radio, Julio César González, murió este sábado 23 de noviembre, desde hace un par de días se encontraba hospitalizado.

Julio César fue reconocido dentro de los medios de comunicación, formó parte del FMTU, en radio y televisión. En entrevistas, Mayela Cano, la esposa del locutor comentó que tenía un problema en el hígado, el cual se fue complicando.

Había estado hospitalizado en días recientes por las complicaciones del problema hepático, días antes del fallecimiento, Mayea Cano en sus redes sociales pidió oraciones para Julio César.

“Hoy como familia estamos viviendo días muy difíciles, mi esposo Julio César González tuvo una recaída en su estado de salud que lo mantiene hospitalizado por ello les pido con el corazón sus oraciones para salir pronto de esto“, compartió en su publicación de hace cinco días.

De forma emotiva, el hijo de Julio César se despidió

César Elian González, quien es futbolista e hijo del locutor, a través de sus redes sociales compartió un mensaje de despedida para su papá y posteó fotos junto a él: “Papito, me enseñaste todo pero no me enseñaste a vivir sin ti, me dejas un vació enorme papito. Se que estas orgulloso por que acabe el juego, como tu me lo hubieras dicho que lo hiciera”.

Durante el partido, los jugadores abrazaron a César Elian, quien se enteró de la muerte de su padre.

De igual manera, indicó “gracias a Dios ya no estás sufriendo, papi", le agradeció con una serie de fotos, y lo describió como el mejor padre; esposo; entrenador y locutor.

Mencionó "quédate tranquilo que todo va a estar bien y saldremos adelante como tú nos enseñaste papito. Como te lo dije papi, haré todo lo posible para levantar esa copa".

Le avisaron al medio Tiempo que su padre había fallecido y aún así llevó a la Sub 19 de los tigres a semifinales…



Nuestras condolencias a César Elian González por el sensible Fallecimiento de su Sr. Padre Julio César González

Locutor de FMTU



pic.twitter.com/21NecacULR — Así Es Monterrey (@AsiEsMonterrey) November 23, 2024

Elián González durante un partido de Tigres sub 19 recibió la noticia de que su papá había fallecido, cuando terminó el partido, el joven se arrodilló y comenzó a llorar y a rezar.

Sus compañeros rápidamente se acercaron para consolarlo y abrazarlo, en un video que se compartió en X, se puede ver como los futbolistas se unieron en un mismo abrazo para demostrarle su apoyo al Elián.

Él decidió terminar el partido y en su despedida compartió “sé que estas orgulloso por que acabe el juego, como tú me lo hubieras dicho que lo hiciera".

