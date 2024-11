Sufre Sinaloa otro “pico de violencia”: 11 muertos, tiroteos...

Los habitantes de Culiacán vivieron una noche y una madrugada de terror, debido a que la ciudad se vio sacudida por fuertes balaceras de larga duración, que se extendieron por varias colonias y que dejaron un saldo de nueve muertos, a los que se sumaron uno más en Mazatlán y otro en Navolato, para un total de 11 decesos en el estado.

Por la mañana, el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, reconoció que se trató de “un pico en la situación de violencia, que generó zozobra entre la población”.

A lo largo de la crisis de violencia que empezó el pasado 9 de septiembre, la mayor parte de las balaceras se habían registrado en las sindicaturas, es decir, en los poblados rurales o semirurales del municipio de Culiacán, pero esta vez el sonido de las armas automáticas se escuchó durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes y por espacios muy prolongados, en la zona urbana.

Gráfico

De acuerdo con reportes de medios locales, las balaceras empezaron cerca de las 20:30 horas del domingo. Las primeras provocaron pánico entre familias que estaban en cines y restaurantes y las registradas durante la madrugada de ayer estuvieron dirigidas hacia algunas casas y hacia cámaras de videovigilancia en la vía pública.

En la zona residencial ubicada entre los sectores Cañadas y Colinas del Rey, al sur de la ciudad, una vivienda fue tiroteada y luego incendiada por hombres armados, tras lo cual, en la cochera quedaron dos vehículos totalmente calcinados. En otras zonas, al menos otras tres viviendas fueron “reventadas”, como le llaman en Sinaloa a la acción de tirotear e incendiar fachadas.

Cerca de las 10:00 horas de ayer, sicarios atacaron una residencia en el fraccionamiento Stanza Torralba. Los agresores dispararon contra la propiedad y luego le prendieron fuego, mientras desde el interior una mujer y un menor de edad pedían auxilio por teléfono y por redes sociales.

Casi a la misma hora, otra casa, ubicada en las inmediaciones de la calzada De la Luna y calle Miguel Hidalgo, en la colonia Villa Satélite, fue atacada mediante el mismo modus operandi, por sujetos que portaban armas largas y tenían el rostro cubierto con pasamontañas de color negro.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, confirmó que se registraron varias balaceras en el transcurso de la madrugada, y precisó que 65 cámaras de videovigilancia, ubicadas en varias colonias y en lugares públicos de Culiacán, fueron destruidas a balazos.

Mencionó que el ataque a estos aparatos se dio en aproximadamente 25 minutos, entre las 02:12 y 02:39 de la madrugada, hora en que las autoridades lograron contener los ataques de los civiles armados, e indicó que reponer esas 65 cámaras destruidas tomará por lo menos un mes y medio.

En conferencia de prensa, apuntó que se recibieron 31 llamadas al número de emergencia 911, en las que se reportaron disparos en diferentes zonas, entre ellas el bulevar Lola Beltrán, la carretera José Limón, el sector Forum, el crucero de la USE, la calle Benjamín Hill, y el bulevar Las Torres.

Mérida Sánchez indicó que poco a poco se recuperará la videovigilancia en la capital del estado e indicó que en los próximos días, personal del C4 y una empresa contratada realizarán labores de mantenimiento con el fin de rehabilitar algunas de las cámaras de seguridad.

En la misma conferencia, el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, afirmó que se cuenta con los recursos necesarios para la reposición de las cámaras dañadas, aunque dijo desconocer el costo que esto tendrá.

Respecto a la violencia registrada durante la noche y la madrugada, el funcionario aseguró que las autoridades no han dejado de actuar para enfrentar el fenómeno.

Por la tarde, en la Ciudad de México, el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que “ahí va la seguridad”, con “altibajos”, e indicó que ha habido “encuentros” entre grupos criminales y la autoridad, sin especificar a qué se refería con eso.

Ante la poémica por esta declaración, el mandatario aclaró posteriormente que al decir “encuentros” se refería a “confrontaciones” entre autoridades y civiles.

Respecto a las balaceras de ayer en Culiacán, Rocha Moya expresó que “cuando menos pensamos aparece un nuevo conflicto”, y agregó: “Hoy en la madrugada nos vandalizaron las cámaras, entonces, estamos tomando las medidas para inmediatamente reponerlas, pero ese tipo de cosas se nos presentan, no habíamos tenido ese elemento presente, pues hoy lo estamos enfrentando”.

Entrevistado al finalizar la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, el mandatario apuntó: “Nos estamos preparando cada vez más, estamos enfrentando las particularidades en el propio conflicto”.

La violencia de ayer provocó que los padres de familia no enviaran a sus hijos a la escuela, pero hubo información contradictoria por parte de las autoridades, ya que el secretario de Gobierno dijo que hubo un ausentismo de 70 por ciento en las escuelas de Culiacán, mientras que la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, dijo que sólo el 16 por ciento de alumnos de primaria de la capital fue a clases.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Sinaloa informó que, derivado de los hechos violentos de este fin de semana, se tomó la decisión de suspender clases presenciales ayer en los municipios de Culiacán y Navolato.

De igual forma, escuelas privadas, entre ellas el Tecnológico de Monterrey, el Tec Milenio y el El Colegio Chapultepec, anunciaron la misma medida, para proteger a estudiantes y docentes.

Tabasco: ataque a bar, por pugna entre narcos

El titular de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, José Barajas Mejía, afirmó que el ataque en el interior del antro DBar, en Villahermosa, del pasado domingo, que dejó un saldo de seis muertos y diez heridos, fue realizado en medio de una disputa que mantienen dos grupos de la delincuencia organizada.

“Estos hechos sí tienen correspondencia con la disputa que sostienen organizaciones criminales, que son de lo que queda de la organización criminal La Barredora con la otra organización criminal que se identifica con las cuatro letras”, dijo el fiscal.

En conferencia de prensa, el funcionario indicó que la información proporcionada el mismo domingo sobre este hecho “estaba incompleta”, en alusión a la declaración del viceviscal Gilberto Melquiades, en el sentido de que era probable que el ataque no estuviera relacionado con el crimen organizado.

Precisó que, tras realizar un análisis de las cámaras de seguridad, se detectó que en la agresión participaron siete personas, dos de las cuales ingresaron al antro por la parte posterior, mientras las otras llegaron al sitio en distintos momentos, algunas incluso horas antes del ataque.

“Toda esa información la estuvimos analizando, se llevó a cabo este análisis en el curso de la tarde noche, y hoy, en la madrugada, encontramos como evidencia registros de ingreso de siete personas en distintos momentos desde las 23:25 horas de la noche del sábado hasta las 03:45, que fue cuando comenzaron a salir, cuando se dieron los disparos también de estas siete personas… dos ingresaron por la parte posterior, aproximadamente a las 3:30 horas”, dijo el fiscal.

Barajas Mejía pidió a los testigos que han hecho declaraciones a los medios de comunicación locales, que se acerquen a las autoridades para que compartan su versión de los hechos, con la promesa de que su identidad será mantenida bajo resguardo.

Algunos medios digitales han publicado testimonios de ciudadanos en el sentido de que, mientras se escuchaban los disparos, había afuera del bar al menos dos patrullas, pero sus tripulantes no hicieron nada ni se movilizaron hacia el lugar.

Al respecto, el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, mencionó que esas versiones serán investigadas, y advirtió que si hay policías involucrados en los hechos, van a responder por sus actos.

“En este evento que sucedió no hay impunidad ni hay impunidad de este Gobierno, el de Javier May, en ningún evento hay complicidad con la mafia, con la delincuencia organizada, de eso puede estar segura la gente”, aseguró el funcionario.

Ramiro López Obrador también confirmó que el gobernador Javier May analiza la posibilidad de expedir un decreto para establecer la reducción de los horarios de venta de bebidas alcohólicas y de funcionamiento de centros de diversión en todo el estado.

Y añadió: “Se va a reforzar la seguridad a las afueras de estos establecimientos, también, en el entendido de que… pues la ley tiene que contemplar que estos establecimientos deben tener una regulación interna. No vamos a tener policías afuera de cada depósito, afuera de cada bar, afuera de cada cantina, pero sí tiene que ver con regulación que se tiene que plantear, no puede haber en estos establecimientos personas armadas al interior, tiene que haber una revisión y una reglamentación”, dijo.

El segundo al mando en la administración pública del estado de Tabasco hizo un llamado a la ciudadanía para que esté tranquila y salga a las calles, pues “los buenos en Tabasco somos más que estos que se dedican a la maldad”.

Ayer, medios locales reprodujeron declaraciones de una trabajadora del establecimiento DBar, quien señaló que, cerca de las 4 de la mañana del pasado domingo, los agresores entraron y gritaron “¡Todos contra el suelo!”, para, posteriormente, empezar a disparar.

Según otras versiones de testigos, los sicarios atacaron directamente a los ocupantes de una de las mesas del área VIP, en donde se encontraba su objetivo principal, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, y quien perdió la vida en el lugar, así como varias personas que se encontraban cerca de él, sin que se sepa si eran sus acompañantes o si quedaron atrapadas en el fuego cruzado.

Una vez que concluyó el evento de violencia, narró la mujer entrevistada, los empleados fueron sacados por la puerta posterior del establecimiento, muchos de ellos en estado de shock y sin que pudieran sacar sus pertenencias, pues minutos después el inmueble fue acordonado y asegurado.

Hasta el momento se desconoce si entre quienes perdieron la vida o resultaron lesionados había alguien relacionado con los grupos de la delincuencia organizada que mantienen una disputa en el estado, además del “objetivo” del que habló el domingo el vicefiscal .

La única víctima que ha sido identificada es Juan Manuel de la Cruz Ramírez, quien era un cantante de música de banda muy conocido en la región, quien formaba parte del grupo Estilo del Rancho.

Ayer, autoridades del estado confirmaron el deceso de este joven, quien tenía 19 años de edad y el domingo había acudido al antro DBar de Villahermosa para divertirse.

CSP: Violencia se ataca con planes regional y estatales

La Presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que además de la estrategia nacional, su Gobierno cuenta con planes de seguridad particulares según las regiones del territorio nacional, como en Tabasco, donde la violencia asestó un golpe este fin de semana.

Cuestionada sobre la masacre ocurrida en dicha entidad, aseguró que se atiende la problemática específica que presenta y se brindará todo el apoyo que requiera.

“Estamos trabajando en estrategias estatales y en algunos casos regionales porque, aun cuando hay temas de delincuencia organizada en la mayoría de estos lugares donde hay altos niveles de violencia y homicidios, particularmente, cada uno tiene su característica.

“Estamos trabajando todo el Gabinete de Seguridad y con las autoridades estatales en estrategias especiales para cada estado; entonces, así lo estamos haciendo en el caso de Tabasco, que tiene su problemática particular”, señaló la mandataria.

También manifestó que ninguna autoridad que llegue a tener vínculos con el crimen organizado debe estar protegida.

A razón del Operativo Enjambre, realizado este fin de semana en el Estado de México y que derivó en la detención de siete funcionarios públicos, la mandataria sostuvo que cada arresto tiene base en investigación y documentos que respaldan el procedimiento.

“Esta operación tuvo que ver con eso. Es una investigación que venía de antes, se pidió apoyo a la Secretaría y, a partir de ahí se trabajó, y pues es el resultado de estas detenciones. Y lamentablemente hubo una persona que falleció, que hubo un suicidio en ese proceso. Pero hay que seguir trabajando de este esquema”, declaró.

Así, insistió en que su estrategia en materia de seguridad es la de atender las causas y garantizar la cero impunidad.

“Lo que no puede ocurrir es que si hay un presidente municipal o un jefe de policía municipal o de cualquier nivel involucrado con la delincuencia esté protegido; entonces, por eso son las dos: es la atención a las causas de manera permanente, sin eso no hay paz, no hay construcción de paz; la segunda es la cero impunidad y para que haya cero impunidad frente a los delitos, en un marco de derechos humanos y de cumplimiento de la ley, pues también tiene que haber un Poder Judicial que no esté liberando delincuentes por corrupción”, dijo.

Bajo la premisa de no prohibir, la Presidenta también adelantó que emprenderá una estrategia nacional en contra de los narcocorridos por medio de concursos que, en lugar de exaltar al crimen, abonen al reconocimiento cultural de México.

Compartió que la idea surgió en Durango, durante una conversación con autoridades, entre ellos el gobernador del estado, Esteban Villegas, a quien recordó por también ser cantante de bandas.

Hizo hincapié en que no se prohibirán las canciones dedicadas a criminales, por lo que el próximo año habrá de emprenderse esta estrategia.

“Uno de los planteamientos que tenemos es poder hacer un concurso de bandas, de corridos, que tengan otro contenido en las letras, exaltando otros comportamientos, otras visiones culturales. Prohibir no es una opción porque no se trata de eso, se trata de promover otra visión. Fue una de las ideas que surgió ahí en Durango, lo platicamos con el gobernador de Durango (...) es uno de los planteamientos que tenemos para el próximo año que puede ayudar mucho”, dijo.