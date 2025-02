Mara Lezama presenta campaña ‘Los niños no se rompen’ para construir entornos seguros.

Ante la necesidad de generar espacios seguros y abiertos en las familias para que las niñas y los niños puedan crecer sin temor y con amor, la gobernadora Mara Lezama Espinosa presentó una campaña de concientización “Los niños no se rompen”.

“El amor es el arma más poderosa con la que las familias quintanarroenses contamos para cuidar a nuestras niñas y niños, usémosla” expresó la titular del Ejecutivo al explicar que “Los niños no se rompen” es un llamado a la acción, una invitación a construir entornos más seguros.

Con frases como: “Si tú no le hablas, hablará con los delincuentes”, “Si tú no lo escuchas, escuchará a las adicciones”, “Si tú no le crees, creerá en el violentador”, “Si tú no lo abrazas, abrazará a la delincuencia”, la campaña llama a la reflexión de todas y todos.

Esta campaña se enmarca en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo y está entre las prioridades de este gobierno humanista, con corazón feminista, al que la niñez sí le importa.

La gobernadora aseveró que padres, madres, cuidadoras y cuidadores son las y los encargados de fomentar infancias y adolescencias sanas, que se construyen desde espacios de amor y empatía. “Sanar las heridas en esos niños, que los empujan a las adicciones y a unirse a las filas del crimen organizado, pasa por cuidarlos, por abrazarlos, por escucharlos y por creer en ellos” dijo Mara Lezama.

Aseguró que la protección y el fortalecimiento de la infancia son temas que deben ser prioritarios en nuestra sociedad. “Con apoyo, diálogo y conexión, podemos asegurar que los niños no solo se mantengan intactos, sino que florezcan en su máximo potencial” añadió al abundar sobre los objetivos de esta campaña.

JVR