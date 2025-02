Mauricio Tabe va por erradicar tiraderos clandestinos en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo, anunció el reforzamiento de diversas acciones para erradicar los tiraderos clandestinos de la demarcación, a fin de tener calles más ordenadas, limpias y seguras, por lo que señaló que ampliarán las rutas del servicio vespertino ‘Tecolote’ en las zonas con mayor denuncia, además de continuar con los operativos para remitir a quien tire basura en vía pública.

“En los próximos días estaremos rescatando varios puntos que se encuentran apropiados por gente que tira basura, por tiraderos clandestinos. La semana pasada rescatamos la esquina de General Sóstenes Rocha y General Juan Villegas, en la colonia Daniel Garza. Ahí acabamos con un tiradero que ya no era clandestino, era un tiradero de muchísimos años, de más de 30 años, era un tiradero tradicional”, dijo.

Mencionó que se tiene presencia de Blindar MH en los puntos para inhibir que se tire basura y en lo que va de su administración, se han reducido los tiraderos clandestinos a 53 de 92 que se tenían al principio, pero el objetivo es eliminar todos.

Indicó que ya no habrá pretexto para que la gente tire la basura en las calles, porque los vecinos y vecinas, ahora tendrán la opción de tirar la basura en las noches con la ampliación del “Programa Tecolote” que ya se encuentra en las colonias Daniel Garza y Tacubaya y que en breve, operará en las colonias Argentina, Tlaxpana y Pensil.

“Para que no haya pretexto por parte de los vecinos de que tiran la basura en la calle, porque no tienen forma de tirarla en el camión. Muchos de los camiones pasan en la mañana, entonces que no haya pretexto de que a la hora que salen de trabajar, a la hora que llegan a su casa, ya no hay forma de interceptar el camión. Por eso es que en Miguel Hidalgo lanzamos el Programa Tecolote para que los vecinos no tengan pretexto y puedan tirar la basura en la noche, cuando llegan del trabajo o de la escuela”, indicó.

Hoy en conferencia de prensa, invitamos a todas nuestras vecinas a sumarse a #EncarreradasMH🏃‍♀️ 2025, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En los próximos días abriremos el registro para que se puedan inscribir y participar en todas las actividades… pic.twitter.com/JeaML8ridK — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) February 24, 2025

El alcalde, señaló que en Miguel Hidalgo se tolerará tirar basura en la calle y es por ello que se han implementado operativos para remitir ante el Juzgado Cívico a quien tire basura en las calles, todo ello para acabar con los tiraderos clandestinos. De diciembre a febrero se han remitido a seis personas.

“Y que también quién sea sorprendido tirando basura en la calle será detenido y se le impondrá la multa y será remitido al torito para que pague sus horas correspondientes. La multa por esta infracción, acuérdense, tirar basura es una falta administrativa, tirar basura tiene una sanción y la sanción va de los mil hasta los 4 mil pesos o 36 horas de arresto en el torito “, precisó.

Tabe agregó que los servicios de recolección de basura, harán de 6 a 10 recorridos adicionales y aclaró que “no se trata de perseguir a los vecinos sino de dar opciones”, concluyó.

Por otro lado, Mauricio Tabe, invitó a las vecinas de la alcaldía a participar en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con la carrera denominada “Encarreradas 2025” que se realizará el 9 de marzo a las 7 de la mañana en el Campo Marte con categorías de 5 y 10 kilómetros y dijo que esta semana se abrirá el registro.

Estuvieron presentes Carlos Gelista, Director General de Desarrollo Social; David Rodríguez, Director Ejecutivo de Servicios Urbanos; la Comisionada de Seguridad Ciudadana, Marcela Gómez Zalce y la Coordinadora de Promoción Deportiva, Brenda Chávez Hernández.

JVR