Pablo Lemus presenta iniciativa de reforma del Poder Judicial al estilo Jalisco.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, presentó la propuesta de iniciativa de reforma al Poder Judicial al estilo Jalisco, la cual destaca por ser la única propuesta a nivel nacional construida a través de escuchar a la sociedad jalisciense.

El mandatario estatal acudió al Congreso del Estado de Jalisco para entregar esta iniciativa en la Oficialía de Partes, para el análisis, dictaminación, y en su caso aprobación, por parte de las y los legisladores locales.

Para su elaboración se realizaron foros ciudadanos con la participación de más de 3 mil 500 personas, a través de 22 foros abiertos, así como 330 propuestas de universidades, colegios de abogados, iniciativa privada y sociedad civil.

“No es una reforma del Gobernador, no es una reforma de ninguna fracción parlamentaria en el Congreso del Estado de Jalisco. No tiene tintes partidistas, tiene un tinte social y académico”, afirmó Pablo Lemus.

El Gobernador detalló que la reforma al estilo Jalisco descarta el uso de tómbolas o mecanismos de azar para elegir a las futuras y futuros impartidores de justicia, por lo que habrán comités de selección, exámenes de oposición, experiencia y probidad para garantizar una evaluación técnica, profesional y transparente.

“A mí no me gusta dejar nada a la suerte o al azar. Nunca me han gustado las apuestas ni estar tratando de dejar al ‘águila o sol’, que es lo que viene. En la reforma al estilo Jalisco lo que vamos a tener son comités de evaluación, para que lleguen las mujeres y los hombres más preparados”, precisó.

Lemus Navarro destacó que habrá una paridad de género, al plantear 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres como aspirantes a la impartición de justicia, con las mismas oportunidades.

Reiteró que no tiene interés en proponer a nadie para ninguno de los cargos, ya que el objetivo es que esta reforma al Poder Judicial se convierta en un legado democrático para las y los jaliscienses.

“Alguien pudiera pensar que un Gobernador lo que quiere es dejar sembrados algunos intereses particulares en una coyuntura tan importante como es esta elección en el Poder Judicial. Lo dejo claro, no lo tengo. No tengo absolutamente ningún interés de recomendar o dejar sembrado algo, el legado que quiero (...) es que verdaderamente tengamos una armonización, una reforma al Poder Judicial que haga historia”, sostuvo el mandatario estatal jalisciense.

Con esta propuesta se busca que las y los jaliscienses, y los diversos sectores de la sociedad en su conjunto, tengan la certeza de que habrá jueces capaces y confiables para el acceso y la impartición de justicia.

El jurista Arturo Zamora Jiménez, Coordinador de los Foros Ciudadanos para la Armonización de la Reforma al Poder Judicial, explicó que la propuesta fue construida con base en lo que planteó la sociedad civil organizada, colegios y barras de abogados, universidades, centros empresariales, especialistas y quienes se sumaron con cada una de sus propuestas.

Precisó que la reforma plantea que las y los aspirantes a magistradas y magistrados cuenten con una experiencia de diez años, mientras que los y las aspirantes a jueces tengan un mínimo de cinco años de experiencia.

“Por otro lado, se crea una Sala Constitucional Protectora de Derechos Humanos, que es una aportación muy importante que está haciendo la diferencia en el estado de Jalisco. También se crean salas especializadas en el ámbito mercantil y también en el ámbito societario”, resaltó.

Arturo Zamora agradeció al Gobernador Pablo Lemus por la confianza depositada para la coordinación de estos foros.

“Señor Gobernador, doy cuenta del producto del trabajo que hicieron mujeres y hombres en el estado de Jalisco”, refirió.

Jesús Ibarra Cárdenas, Académico de la Universidad ITESO, destacó la solidez ciudadana de esta propuesta de reforma.

“Esta reforma tiene un poder vinculante entre los usuarios de la justicia (...), no tiene un solo autor, sin embargo, todos nos sentimos vinculados a ella y esta reforma no riñe con la reforma federal”, indicó.

Patricio Varela Bello, miembro de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Jalisco, confirmó que las y los aspirantes al Poder Judicial, además de cumplir con los requisitos profesionales, declaraciones personales y pruebas de conocimiento, deberán cumplir con una evaluación psicológica.

“En esta metodología lo que buscamos es que se rija por los principios de máxima publicidad y transparencia, y que la sociedad pueda elegir una vez concluido todo el procedimiento y cuente con insumos suficientes para emitir un voto informado”, destacó.

Laurence Olivia Pantin, integrante de Juicio Justo, destacó que el trabajo en conjunto de la sociedad dio como resultado la materialización de esta iniciativa.

“Esta iniciativa refleja lo que puede lograr el trabajo en equipo y eso es de celebrarse (...) Incluye una metodología única de evaluación para asegurar que las personas que lleguen a la boleta sean personas no solamente con las capacidades, habilidades y conocimientos necesarios para impartir justicia, sino también con la independencia que debe caracterizar a las personas juzgadoras”, dijo.

Tras la presentación, realizada en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal realizó la entrega de este documento en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Jalisco e hizo un llamado a las diputadas y diputados de todas las fracciones a fin de lograr consensos.

“Quiero manifestar a las diputadas y a los diputados del Congreso del Estado de Jalisco que, por supuesto, estaremos abiertos a la discusión de ideas, a enriquecer esta propuesta”, subrayó el Gobernador.

En la presentación estuvieron presentes Alexander Zatyrka Pacheco, Rector de Universidad ITESO; Francisco Ramírez Yáñez, Rector de UNIVA Campus Guadalajara; Carlos Eduardo López Hernández, Vicerrector de la Universidad Panamericana; Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, Presidente del Consejo de Jalisco Cómo Vamos, y Raúl Flores López, Presidente de COPARMEX Jalisco.

De igual forma acudieron José Pablo Ramos Castillo, Presidente de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Jalisco; Juan Pablo Campos González, de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung; Alberto Ruvalcaba González, Presidente del INCAM; José Luis Leal Campos, Presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco; entre otras personalidades.

