Encapuchados bloquean accesos en la BUAP; continúa paro de labores tras no lograr acuerdo

Encapuchados vandalizaron y dañaron equipo de vigilancia de diversas instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que continúa en paro de labores.

En redes sociales circularon videos e imágenes que muestran a presuntos estudiantes con el rostro cubierto mientras rompen candados de las rejas de Ciudad Universitaria y destruyen cámaras de video vigilancia en los accesos al campus.

En la Facultad de Ingeniería, un grupo de manifestantes trasladó la escultura conocida como “La Patona” para bloquear los accesos a la escuela.

Mientras tanto, otros estudiantes mantuvieron las instalaciones cerradas por segundo día consecutivo, luego de que no lograron concretar un acuerdo con autoridades de la BUAP.

No hubo diálogo entre estudiantes y autoridades de la BUAP

El presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Honorable Consejo Universitario y vocero de la Comisión Institucional de Diálogo, Sergio Díaz Carranza, acudió nuevamente a Ciudad Universitaria en busca de una negociación, pero no fue recibido ni se le entregó el pliego petitorio .

“Los acuerdos no fueron respetados. No hubo diálogo, esto no es diálogo. No se identifican. (...) Dicen que son un movimiento pacífico, ¿por qué se cubren el rostro? Nosotros queremos saber con quién estamos hablando, nosotros hemos presentado la cara en todo momento", declaró tras salir del campus.

“Se han remitido a alargar el proceso de no entregar las instalaciones y eso no lo vamos a permitir. Creo que tiene que intervenir el Consejo Universitario para poder definir cuál van a ser las directrices a seguir en los próximos días”, añadió Díaz Carranza.

