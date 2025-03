Huixquilucan realiza operativo y campaña informativa para el reordenamiento de motocicletas.

Para reforzar la seguridad vial en el municipio, garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito, reducir los índices delictivos en estas unidades y proteger la integridad física de los conductores, el Gobierno de Huixquilucan implementó el Operativo de Inspección y Reordenamiento de Motocicletas, con el cual, de enero a la fecha, se han revisado más de dos mil 100 de estos vehículos.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, explicó que esta iniciativa consiste en el despliegue de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan en puntos estratégicos de todo el territorio, en los cuales se revisa que los vehículos cuenten con toda la documentación en regla, que los conductores porten el equipo de protección adecuado, no viajen más pasajeros de lo permitido y respeten los límites de velocidad, entre otras medidas establecidas en el Reglamento de Tránsito y Vialidad de Huixquilucan.

Agregó que, desde el 13 de enero a la fecha, se han implementado 32 operativos en avenidas principales de Huixquilucan, principalmente, donde se registra mayor afluencia de motociclistas, con el propósito de reducir el número de accidentes en estas unidades, pues, en 2024, se reportaron 27 mil siniestros en el Estado de México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad de la entidad.

“En Huixquilucan, seguimos reforzando la seguridad vial con el Operativo de Inspección y Reordenamiento de Motocicletas, con el fin de que circulen conforme a ley y, sobre todo, salvaguardar la seguridad de quienes las utilizan. Nuestro compromiso es proteger a los peatones y conductores, garantizando un tránsito más seguro para todos, además, es una petición que la ciudadanía pide de manera constante en las tres zonas del municipio”, destacó Romina Contreras.

La presidenta municipal de Huixquilucan informó que, como resultado de estos operativos, han sido remitidas 314 motocicletas, al no contar con la documentación que acreditara la posesión legal de dichas unidades y algunas fueron detectadas con reporte de robo.

De igual forma, se implementó una campaña de concientización en redes sociales para los motociclistas que transitan por Huixquilucan, con el fin de preservar la paz y disminuir accidentes viales, la cual contempla una serie de recomendaciones como: la prohibición de circular sin casco, no rebasar entre carriles, no viajar con menores de 12 años, no exceder los límites de velocidad, no hacer acrobacias, no circular sobre la banqueta y los menores de edad tienen prohibido conducir sin permiso oficial.

“Estamos atendiendo la constante solicitud de la ciudadanía y automovilistas, con el objetivo de que los conductores cumplan con las medidas de seguridad y acaten el Reglamento de Tránsito y Vialidad de Huixquilucan, para evitar accidentes y la comisión de delitos. En este sentido, pido a la población respetar estas medidas y ser más conscientes al manejar”, exhortó Romina Contreras.

El Gobierno de Huixquilucan pide a la población a colaborar con los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, ya que estas acciones contribuyen a cuidar la integridad física de las familias y posiciona al territorio como uno de los municipios más seguros de la entidad mexiquense.

