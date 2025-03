Denuncian amenazas tras ingresar al rancho

Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco han denunciado amenazas y actos de intimidación tras su ingreso al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Una de las integrantes relató que su familia recibió una llamada de secuestro falsa un día después de la visita. Mientras tanto, otras madres buscadoras han sido amenazadas con represalias si no abandonan su labor.

Al día siguiente del ingreso de familiares al rancho Izaguirre, una integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quien por su seguridad pidió omitir su nombre, refirió que a un integrante de su familia le realizaron una llamada telefónica para pedir un rescate, pues presuntamente ella había sido secuestrada.

“No sé cómo obtuvieron el teléfono de mi hermano y, un día después (de entrar al rancho), mi hermano recibió una llamada de que yo estaba secuestrada. Le dije: ‘no hagas caso y cuelga’”, comentó la madre buscadora a La Razón.

Aseguró que ésta es la primera vez que sufre una situación así desde que su hija desapareció en 2021, y lo achacó a la publicidad que se dio durante la visita al predio, la cual calificó como “un circo”.

“Creo que esto fue tal vez porque se hizo muy público, pues solamente fue un tipo como ‘fraude’. Mi hermano colgó de inmediato y pues no llegó a más. Yo creo que tal vez fue porque fui muy pública. No sé cómo lo contactaron”, insistió.

“Vulnerable a los cárteles o algo así, pues no. La verdad es que no nos afecta; a mí en lo personal no me afecta, porque yo no estoy señalando a nadie directamente. Nunca hemos señalado culpables; lo único que quiero es encontrar a mi hija. Lo único que sí me sentí fue burlada por el gobierno. Fuimos utilizados como títeres para su circo”, agregó.

Cuestionada sobre si acudió ante las autoridades para denunciar este hecho, afirmó que “ya no le movimos, ni quisimos hacerles caso”.

12 familiares de buscadores han sido desaparecidos entre 2020 y 2025

Tan sólo, entre 2020 y 2025, 12 familiares de personas desaparecidas fueron asesinadas y una desaparecida, de acuerdo con la Fundación para la Justicia y otros colectivos que han denunciado estos hechos. En 2022 fueron asesinadas cuatro madres buscadoras de diferentes estados de la República y fue el año en que más asesinatos se registraron.

Consultada por La Razón, otra integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco refirió que hay protección durante las búsquedas para algunas madres que han sido amenazadas tras la desaparición de sus seres queridos.

“De las que salen a búsquedas con nosotros, hay tres que las amenazan que no los busquen porque les hacen algo a la demás familia o a ellas mismas. Por eso, cuando salimos a búsqueda, no las enfocamos a ellas para que no vean que andan con nosotros”, afirmó.

Mencionó el caso de dos hermanas que buscan a su hermano desaparecido, pero han recibido amenazas de la delincuencia para que abandonen la búsqueda. Agregó que otro de sus hermanos está recluido en un penal en Michoacán.

“Falta uno de sus hermanos por encontrar, y sólo reciben amenazas (para que) dejen de buscarlo o también a ellas o a sus hijos pequeños se los llevan. La mamá está enferma y las hermanas salen a búsqueda”, dijo.

Además de la labor de búsqueda, comentó que “entre nosotras nos cuidamos dándonos apoyo emocional y protegiendo sus rostros en ocasiones cuando estamos en búsqueda”.

Insistió en que “las vigilan casi todo el tiempo y a su hermano que (está) en el penal, casi no pueden ir a visitarlo porque son muchas horas de camino hasta donde está, y son de muy bajos recursos. Todas trabajan en casa haciendo limpieza, y se ayudan mucho entre ellas”.

