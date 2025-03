Morena obtiene 3 de 4 municipios de Puebla, incluido Chignahuapan

Morena y sus aliados obtuvieron el triunfo en tres de los cuatro municipios de Puebla en donde se realizaron elecciones extraordinarias el pasado domingo, incluido Chignahuapan, que vivió una jornada bajo tensión, por la violencia registrada en la víspera.

De acuerdo con el 100 por ciento del Programa de Resultados electorales Preliminares (PREP), el empresario Juan Rivera Trejo, postulado por Morena, Nueva Alianza y Fuerza por México, obtuvo el triunfo en Chignahuapan, con 13 mil 407 sufragios, equivalentes al 49 por ciento de la votación total.

El Dato: El domingo, Juan Lira Maldonado, un generador de violencia, llamó a votar a favor de la candidata de MC a la alcaldía de Chignahuapan, Yazmín Medina

En segundo lugar, con 9 mil 325 votos, quedó la candidata de Movimiento Ciudadano, Yazmín Medina Carrasco, ligada, según medios locales, con Juan Lira Maldonado, alias El Moco, conocido generador de violencia de la Sierra Norte de la entidad, quien apoyó su campaña de manera soterrada.

Con el triunfo de Morena se desactivó el riesgo de que El Moco —ganador de las elecciones ordinarias del pasado 1 de junio— se hiciera del control de la administración municipal a través de la candidata del partido naranja, quien, según trascendió, es esposa del abogado del presunto delincuente.

Ayer, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseguró que algunos personajes, como Juan Lira Maldonado, tenían todo listo para provocar actos violentos durante las elecciones extraordinarias de Chignahuapan, pero las fuerzas de seguridad lo evitaron.

“Se lograron contener las acciones que estaban… según los trabajos de investigación que se hicieron, se estaban preparando operativos por parte de gente ajena al proceso, para violentar al municipio de Chignahuapan”, afirmó.

Un día antes de las elecciones fue atacada con bombas molotov la sede del Consejo Municipal Electoral de esta demarcación, lo que llevó al presidente del órgano colegiado, Edwin Téllez, a presentar su renuncia, por considerar que no estaba garantizada ni su integridad ni la de sus compañeros.

El Instituto Electoral del Estado de Puebla reportó que durante los comicios extraordinarios realizados el domingo hubo una participación de 60% en promedio. ı Foto: La Razón

Durante los comicios del pasado domingo también se pintaron de guinda los municipios de Xiutetelco y Ayotoxco de Guerrero, mientras que el PAN se alzó con el triunfo en Venustiano Carranza, aunque con el priista Marco Antonio Valencia Ávila como abanderado.

En el municipio de Ayotoxco de Guerrero, la abanderada de Morena y Nueva Alianza, Alicia Guerrero Hernández, obtuvo la victoria con un total de 2 mil 52 votos, que representaron el 46 por ciento de los sufragios totales.

En Xiutetelco, el candidato de Morena y aliados, Baltazar Narciso Baltazar, se colocó en el primer lugar, con 8 mil 854 votos, equivalente al 48 por ciento de los sufragios recibidos.

En Venustiano Carranza, el PAN compitió solo, pero postuló al militante del PRI Marco Antonio Valencia Ávila, quien había ganado la Presidencia Municipal en los comicios ordinarios del pasado 1 de julio, mismos que fueron anulados por irregularidades graves. El pasado domingo, Valencia Ávila obtuvo el 53 por ciento de la votación, traducido en 7 mil 62 sufragios.

De confirmarse este resultado que arrojó el PREP, se iniciará en Venustiano Carranza el quinto mandato consecutivo de integrantes de la familia Valencia, muchos de los cuales han sido relacionados con la delincuencia organizada.

Cabe recordar que, en el 2019, el entonces gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, afirmó que miembros de la familia Valencia estaban al frente de una organización delictiva dedicada al robo de hidrocarburos y a otros delitos en la Sierra Norte de la entidad.

ROMPEN LANZAS. Ayer, el dirigente estatal del PRI en Puebla, Néstor Camarillo, anunció el rompimiento de su alianza con el PAN, partido al que acusó de establecer acuerdos con Morena para garantizar que el guinda ganara la Presidencia Municipal de Chignahuapan.

En conferencia de prensa, el dirigente priista explicó que, como parte de una alianza de facto entre el PAN y el PRI de cara a los comicios extraordinarios, se decidió que el candidato priista a Chignahuapan fuera el panista Mario Olvera, y que en Venustiano Carranza el abanderado de Acción Nacional fuera el priista Marco Valencia.

Agregó que unos días antes de la jornada electoral Mario Olvera se bajó de la contienda y se unió a Morena, lo que fue clave para que el candidato del oficialismo ganara las elecciones, y eso ocurrió porque de antemano el PAN ya tenía un acuerdo con el guinda.

“La decisión de Mario Olvera de declinar no fue consensuada ni me avisaron; yo nunca hubiera estado de acuerdo. Cuando se toma un compromiso y una responsabilidad se va hasta el final, para eso somos hombrecitos, de haber sabido que esto iba a pasar no hubiera aceptado la alianza, porque yo no me presto a una simulación”, expresó.

Néstor Camarillo indicó que a partir de ahora queda rota toda alianza con el PAN, por lo que en las elecciones del 2027 el tricolor competirá sin coaligarse con Acción Nacional.