¿Quién es María del Carmen Morales, la madre buscadora asesinada junto a su hijo?

María del Carmen Morales, una madre que incansablemente buscaba a su hijo Ernesto Ramírez, quien desapareció en febrero de 2024, fue asesinada el 24 de abril de 2025 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Formaba parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, un grupo dedicado a la localización de personas desaparecidas. Según informes del colectivo, ambos fueron atacados a tiros por tres hombres encapuchados mientras realizaban tareas cotidianas en la madrugada. Este crimen se suma a una serie de ataques contra activistas que, como María del Carmen, buscan justicia para sus familiares desaparecidos.

Asesinato de madre buscadora en Jalisco prende alertas sobre riesgos del activismo en México. ı Foto: RRSS

Exigencias de justicia

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en un comunicado, exigió una investigación inmediata y exhaustiva para encontrar a los responsables de este doble homicidio. Además, hicieron un llamado a las autoridades para que no haya más violencia ni impunidad en Jalisco, un estado que ha sido escenario de numerosas tragedias vinculadas a la desaparición forzada y el crimen organizado.

La violencia contra madres buscadoras

El asesinato de María del Carmen no es un hecho aislado. En las últimas semanas, otro ataque en Jalisco cobró la vida de Teresa González Murillo, conocida como “Teresita”, quien también formaba parte de un colectivo de búsqueda. Estos hechos reflejan la creciente violencia que enfrentan las madres que luchan por encontrar a sus hijos desaparecidos en México, donde la impunidad sigue siendo un problema grave.

Avance informativo



Esta Representación social informa que se ha ampliado la investigación por el homicidio de una mujer —madre buscadora— y su hijo en Tlajomulco



Se mantienen abiertas tres líneas de investigación, incluyendo su labor en la búsqueda de personas desaparecidas. pic.twitter.com/p0RPlzTnbz — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) April 26, 2025

El caso de María del Carmen Morales también ha llamado la atención a nivel federal. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el asesinato, aseguró que se brindará todo el apoyo necesario a la familia de la víctima y a los colectivos de búsqueda. Asimismo, pidió una investigación profunda para esclarecer los hechos y garantizar justicia.

Los colectivos, como Guerreros Buscadores, no solo piden justicia por los asesinatos de sus miembros, sino también un compromiso real por parte de las autoridades para garantizar que la violencia no siga cobrando vidas en esta lucha. María del Carmen, al igual que otras madres, nunca dejó de buscar, y su muerte no hace más que fortalecer el compromiso de aquellos que continúan la búsqueda de los desaparecidos.

