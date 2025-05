‘Es una decisión administrativa, no una acusación’, afirma Marina del Pilar sobre cancelación de su visa.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que la cancelación de su visa estadounidense de turista fue una determinación administrativa. Aseguró que no se le ha comunicado la causa.

También, la funcionaria aseguró que la determinación de las autoridades de Estados Unidos no responde a un delito o acusación, como señala información difundida en redes sociales.

“Que el Departamento de Estado haya cancelado mi visa no significa que haya cometido algo malo, es una decisión administrativa, no una acusación; no hay un delito, no hay falta”, indicó en conferencia de prensa.

Marina del Pilar dijo sentirse tranquila y “con la conciencia limpia”; sin embargo, acusó que sus detractores han querido convertir la información en un arma política.

“Estoy tranquila y con la conciencia limpia, pero algunos han querido convertir esta situación en arma política”, señaló la gobernadora de Baja California.

Posicionamiento Oficial Gobernadora Marina del Pilar Posicionamiento Oficial Gobernadora Marina del Pilar Publicado por Marina Del Pilar en Lunes, 12 de mayo de 2025