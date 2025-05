Van a juicio Los Alegres por exaltar a El Mencho

Un juez de control de Jalisco vinculó a proceso penal a los cuatro integrantes del grupo musical Los Alegres del Barranco, a su representante artístico y a su promotor, por su presunta responsabilidad en apología del delito, luego de que el pasado 29 de marzo proyectaran imágenes de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en una presentación en el auditorio Telmex de Zapopan.

Durante una audiencia realizada ayer en el penal de Puente Grande, el impartidor de justicia determinó que los imputados lleven su juicio en libertad, pero dictó en su contra varias medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del estado, salvo permiso expreso, y la obligación de acudir cada semana a firmar ante el juzgado.

El Dato: El pasado 30 de marzo, la Universidad de Guadalajara condenó la exaltación que se hizo de El Mencho en el auditorio Telmex, de su propiedad.

De momento, el juez sólo les concedió autorización para salir de Jalisco a fin de cumplir con las presentaciones del 30 de mayo, en Durango, y el 16 y 17 de junio en Michoacán.

Además, confirmó la garantía económica que había fijado desde el pasado miércoles, por un monto de un millón 800 mil pesos en conjunto, que es la suma de unos 300 mil pesos por cada una de las seis personas que fueron acusadas formalmente por la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

Antes del inicio de la audiencia, la segunda voz del grupo, Pavel Moreno, dijo ante los medios de comunicación que esperaba que triunfara “la libertad de expresión”.

Sin embargo, luego de la diligencia, que no duró más de tres horas, el juez de control consideró que el Ministerio Público aportó los suficientes elementos como para presumir que los músicos y sus representantes incurrieron en apología del delito durante su presentación del pasado 29 de marzo.

A la salida del juzgado, Luis Alvarado, vocero de la agrupación artística, dijo que “este proceso va para largo”, y advirtió que pelearán por defender sus derechos. “Todos los que cuentan historias, ya sea con un lápiz o con un acordeón, tienen derecho a hacerlo. Si esas historias incomodan a alguien, no tienen que quitarle el derecho a la libertad de expresión”.

Con este fallo, es la segunda vez en nueve años que un cantante es sometido a proceso penal por hacer apología del delito en alguna interpretación.

El 17 de julio de 2016, Gerardo Ortiz fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, debido a que un juez de Jalisco emitió una orden de aprehensión en su contra por presunta apología del delito.

En esa ocasión, la entonces Procuraduría General de Jalisco ejerció acción penal en su contra por difundir el video de la canción Fuiste mía, en el cual se recrea un feminicidio cometido por el protagonista, después de enterarse de una infidelidad de su pareja.

De acuerdo con la FGE-Jalisco, Los Alegres del Barranco están involucrados en cuatro carpetas de investigación, correspondientes a sus presentaciones recientes en los municipios de Zapopan, Cihuatlán, Tequila y Villa Purificación. En todas ellas interpretaron la canción El dueño del palenque, considerado por las autoridades como apologético.

El Tip: AUTORIDADES DE Aguascalientes apagaron el audio durante una presentación de Natael Cano el pasado 3 de mayo, cuando interpretaba un narcocorrido.

Sin embargo, hasta el momento sólo se ha judicializado una de estas carpetas, que es la correspondiente al concierto del pasado 29 de marzo.

En esa ocasión, como parte del show, mientras el grupo tocaba y cantaba, en una pantalla gigante se expusieron diversas fotografías de Nemesio Oseguera, El Mencho, principal cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En las presentaciones de Tequila y Villa Purificación, el grupo puso a la gente a cantar narcocorridos.

En este contexto, Juan Carlos Ramírez-Pimienta, historiador del corrido y profesor en la Universidad Estatal de San Diego, en Estados Unidos, consideró que la vinculación a proceso dictada ayer por un juez de control “desvía la atención sobre el verdadero problema de la violencia” y es “un acto de censura”.

En entrevista con La Razón, el experto dijo: “Parece que son castigados a veces más que los que ejercen el narcotráfico. No me hace mucho sentido la sentencia y me parece que es desviar la atención del verdadero delito. Entonces, es una suerte de cortina de humo, desde mi punto de vista”.

El autor del libro Cantar a los narcos compartió que ve un serio peligro en la censura que se ejerce con este tipo de acciones contra Los Alegres del Barranco, pero también la autocensura que se han impuesto los cantantes en entidades en las que se ha prohibido interpretar narcocorridos, como ocurrió recientemente en la Feria Nacional de San Marcos, donde Grupo Firme se negó a incluir este tipo de repertorio en su show.

“Es censura y, por consiguiente, también otro tipo de censura, que es peor, es la autocensura. Los mismos músicos se están autocensurando para tratar de evitar meterse en problemas. No es que los temas de las canciones sean modelos de conducta, pero lo que yo sostengo es que desvían la atención del verdadero problema, que no es la apología, sino el narcotráfico”, apuntó.

Juan Carlos Ramírez-Pimienta indicó que también le parece contradictorio que desde la autoridad se tomen estas medidas contra los cantantes, cuando se han conocido casos de políticos involucrados en el narcotráfico.

4 integrantes tiene el grupo musical Los Alegres del Barranco

“Que se haga mano dura contra los cantantes y compositores, al mismo tiempo que ellos también están coludidos con los narcotraficantes, es una hipocresía total. Los mismos políticos que comenten actos de censura están con una mano dando indicaciones de que se aplique mano dura contra los narcotraficantes y con la otra están coludidos con los mismos narcotraficantes”, lamentó.

El también autor de Una historia temprana del crimen organizado en los corridos de Ciudad Juárez ha señalado que se deben atacar los problemas de raíz, logrando mejores oportunidades para las personas.

“Esto es parecido a atender una enfermedad con un mejoralito o una aspirina, que solamente encubre los síntomas, pero no ataca el padecimiento”, afirmó.

Michoacán va por reforma legal

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que en breve presentará una iniciativa para modificar el Código Penal del estado a fin de establecer la figura de apología del delito, para evitar que en toda la entidad sean interpretados los narcocorridos.

Lo anterior, luego de que en días pasados un juez federal concedió una suspensión provisional al grupo musical Los Alegres del Barranco para cantar este tipo de temas en presentaciones dentro de territorio michoacano.

El pasado 1 de mayo, la agrupación musical originaria de Badiraguato, Sinaloa, promovió un amparo contra el decreto del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, que prohíbe la interpretación de piezas que hagan apología a delincuentes en eventos públicos, y obtuvo una suspensión provisional.

Ayer, el gobernador Ramírez Bedolla calificó al juez federal que otorgó dicha suspensión de “corrupto” y lo acusó de recibir dinero a cambio de otorgar un amparo a la agrupación musical sinaloense.

“Son unos corruptos los jueces sin vergüenza; ahora vamos por el otro paso, pero no van a existir narcocorridos en Michoacán, tenemos otras herramientas legales, que me las voy a reservar, porque sale el amparo y lo otorgan en cinco minutos”, señaló.

Alan Gallegos