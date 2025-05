‘Buen viento, buena mar’, despiden en Veracruz a América, cadete que falleció en choque de Buque Cuauhtémoc

Xalapa, Veracruz — A lo lejos se oye el cantar de cigarras mientras decenas de libélulas revolotean entre rehiletes plantados en el camposanto, que giran al mismo tiempo, con furia, empujadas por el viento que viene del norte. Globos blancos son llevados por el cielo y desaparecen en el horizonte.

Ese viento cálido mueve las ramas de los árboles; hay un silencio pasmoso que inunda el Memorial Bosques del Recuerdo y el andar de una marea de familiares, amigos y desconocidos que han llegado a despedir a la cadete naval, la guardia marina, América Yamileth Sánchez Hernández.

Orgullosa mexicana y veracruzana, hija y hermana amorosa, estudiante dedicada de Ingeniería Naval, atleta y nadadora excepcional, líder de su generación en la Heroica Escuela Naval Militar, humilde y con una nobleza total de corazón. En junio, en el mar del norte, estando en Europa, cumpliría 21 años.

Funeral de la cadete América Yamilet Sánchez. ı Foto: Cortesía Jorge Serratos

Encontró en la Marina Armada de México la oportunidad de salir adelante, de ser inspiración para otros jóvenes, de servir a su país, pero el destino se la arrebató muy pronto a su familia, a Rocío y Herminio, a su hermano menor. Quienes la quieren caminaron con orgullo hasta el lugar donde descansará América.

“¡Viva América!”, gritan entre la multitud. Aplauden, el murmullo y el llanto inunda el cementerio. A las 15:29 el cuerpo de la Cadete Mexicana llega, la reciben con aplausos, con llanto, con orgullo, por momentos con rabia y con clamor de justicia para que su muerte durante una maniobra fallida del ARM Buque Escuela Cuauhtémoc en Nueva York no quede impune.

“Buen viento, buena mar”, reza una de las coronas que se han colocado al lado de su tumba, hay una más del Estado Mayor de la Armada, una de la Heroica Escuela Naval Militar, otra de la embarcación ARM Amealco BI-07, una de sus compañeros de la 5ta Compañía Generación 2019-2024 y una del Velero Cuauhtémoc.

Familia despide a América, tras accidente del Buque Cuauhtémoc. ı Foto: Cortesía Jorge Serratos

Once hombres, entre familiares y cadetes de civil bajan el féretro de la carroza y lo cargan, envuelto en la Bandera Nacional, solemnes. Se oyen cantos: “Entre tus manos confío mi ser… para vivir, hay que morir, ¿si el peor es mi luz a quien temeré, quien me haría temblar”. “Viva América”, vuelven a gritar. Rezan El Rosario. “Esto no fue un accidente”, decía Rocío.

Hay más globos en el cielo, todos blancos. El hermano de la cadete usa el tocado naval de su uniforme. Roció y Herminio se abrazan, se desahogan, le lloran a la mujer que era su orgullo, a la que le reconocían su valor de decirse soldado, guardia marina, la que nadaba mejor que nadie, la que llenaba de esperanza su hogar.

“Amor eterno” suena en el funeral de América Yamileth

Llega un mariachi y canta: “Amor eterno”, “La Bikina” y “México Lindo y querido”. Hay lágrimas, pero también coraje y frustración entre los amigos y familiares de América. Se las quitaron muy pronto. Murió en tierra extranjera llevando en el pecho y en el corazón los colores de México.

Se acercan sus compañeros y compañeras cadetes, sólo un puñado. Una usa un cabestrillo. Piden permiso y cantan el himno de los cadetes de la naval. “Cadete soy de la Naval, mi orgullo es ser marino, cantando voy un himno al mar feliz con mi destino. Mi escuela y mi Bandera las dos mi gloria son, darle mi vida entera por defenderlas de una invasión… cadete de la naval”.

“Amor eterno” suena en el funeral de América. ı Foto: Cortesía Jorge Serratos

Su canto se comienza a perder entre el llanto de la gente que amaba a América.

Hace calor. Hay buen viento y buena mar. América soltó amarras e inició su camino al origen del viento, al barlovento, a donde todo empezó. Las cigarras cantan, las libélulas revolotean, los rehiletes giran en la dirección del sotavento. Una marea de amor, orgullo y admiración despidió a la cadete de la naval que murió en Nueva York.