Alito celebra “fracaso” de Morena en Durango

El presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que la dirigencia nacional de Morena, conformada por Luisa María Alcalde Luján y Andrés Manuel López Beltrán, tuvieron un “rotundo fracaso” en las elecciones de Durango del pasado domingo.

En conferencia de prensa realizada en la capital del estado, Moreno Cárdenas afirmó que en el PRI “estamos contentos de que se queden en la dirigencia (de Morena) Luisa Alcalde y Andy Beltrán”, para que en las elecciones del próximo año, en Coahuila, los puedan barrer.

El Dato: En el municipio de Mapimí, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de solamente un punto, por lo que se realizará un recuento total de los sufragios.

“Aquí en Durango se vino a vivir la dirigencia de Morena, Luisa, Andy y más de 100 diputados federales, y aquí se toparon con pared y un buen gobierno, por eso les ganamos de manera contundente; incluso, en la capital se fueron hasta el tercer lugar”, celebró.

TE RECOMENDAMOS: Crimen retiene casillas en Chiapas y retrasa cómputo de elección al PJ

Agregó que el partido tricolor se consolidó como la primera fuerza política en el estado y destacó que más de la mitad de los municipios, equivalentes a más de 70 por ciento del territorio de Durango, serán gobernados por el PRI y por su aliado, el PAN.

Insistió: “Ya se demostró que con el hijo del tlatoani, y con el nombre del tlatoani, los barrimos aquí en Durango; tenemos mucho ánimo para trabajar y salir adelante, me siento muy orgulloso de los candidatos de Durango, porque hicieron una campaña de respeto, sólida y de territorio, que demuestra que el PRI está más vivo que nunca”.

Durante la conferencia, Alito Moreno estuvo acompañado por la dirigente estatal del PRI, Daniela Soto, y los coordinadores parlamentarios del tricolor en el Senado, Manuel Añorve, y en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés, así como por varios candidatos ganadores en los comicios pasados.

Rodeado por todos ellos, el priista enfatizó que los resultados de la jornada electoral del pasado domingo demostraron que “sí se le puede ganar a Morena… aquí no les ganamos, aplastamos a Morena y a su gobierno”.

A pregunta expresa, el dirigente nacional del tricolor descartó que se vaya a promover la expulsión de algunos militantes de este partido que apoyaron a candidatos de otros institutos políticos, porque, dijo, al actuar de esta forma, automáticamente se excluyeron de las filas del tricolor.

Añadió que el PRI es como una casa, por lo que estos personajes que apoyaron a otras fuerzas políticas pueden manifestar su interés en regresar, “pero nosotros siempre nos vamos a reservar nuestro derecho de admisión”.

Por su parte, la dirigente estatal del PRI en Durango, Daniela Soto Hernández, destacó que su partido ganó 21 municipios y que en Lerdo, una demarcación que le interesaba mucho especialmente a Morena, ese partido fue derrotado por más de 20 puntos.

Añadió: “En la capital, Morena cayó al tercer lugar, eso no es suerte, eso es trabajo real y confianza ciudadana. Durango no se dejó. Salimos a votar con libertad, con orgullo y con dignidad. Gracias a quienes confiaron. No vamos a soltar ni un solo triunfo legítimo. Esto apenas comienza. Con unidad y grandeza, Durango ya decidió”.

En otro lugar de la capital, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que en Durango, la primera fuerza política electoral es su partido, por arriba de Morena, del PRI y del PAN.

Álvarez Máynez destacó que el instituto político que encabeza hizo historia en los comicios celebrados el pasado 1 de junio, pues obtuvo el respaldo de 29.9 por ciento de los electores, seguido por el PRI con 24.5 por ciento y el PAN con 21.7.

Mencionó: “Sumando elecciones, en Movimiento Ciudadano somos la segunda fuerza más votada del país. Logramos conseguir el domingo cerca de 700 mil votos, y somos el segundo partido con más municipios ganados por sí solos”.

El excandidato del partido naranja a la Presidencia de la República destacó el hecho de haber obtenido muy buenos niveles de votación tanto en Durango como en Veracruz como partido único, ya que las dos alianzas que participaron en ambas entidades, dijo, tuvieron que dividir sus sufragios.

14 municipios ganaron juntos el PRI y el PAN en Durango

AVANZA CONTEO. En tanto, ayer a las 08:00 horas en punto dieron inicio los cómputos de la elección en los 39 municipios de la entidad federativa y, en el transcurso del día, los consejos municipales electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) llevaron a cabo esta actividad de forma continua, sin que se presentaran incidentes.

Durante los cómputos oficiales se procedió a la apertura de paquetes electorales en los casos en que se requería, de acuerdo con el marco jurídico, es decir, cuando había inconsistencias en las actas correspondientes.

Roberto Herrera, presidente del IEPC, dijo que, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y eficiente, personal del Instituto se desplegó estratégicamente en cada uno de los 39 consejos municipales, además de que se pidió el apoyo de las fuerzas de seguridad, para garantizar que los procesos se realizaran en calma.