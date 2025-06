Reportan 7 casos de gusano barrenador en ganado de Yucatán

Mario Esteban López Meneses, presidente de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (UGROY), ha reportado siete casos de miasis por gusano barrenador en ganado de la entidad.

En entrevista con medios, el dirigente ganadero detalló que el municipio de Tzucacab registra la mayoría de casos, aunque afirmó que el brote se encuentra bajo control gracias a acciones de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), en coordinación con el Comité de Sanidad.

“Por decir, el caso de Tzucacab, cuando se presentó el primer caso, hacen un cordón en un radio de 40 kilómetros para contener el gusano, y ahí prácticamente se ha hecho un buen trabajo y hasta ahora, más de dos meses, se han mantenido en esa zona los casos”, indicó.

OMSA ha recibido informe de seis casos de gusano barrenador en Yucatán

Según el último informe del sistema mundial de información zoosanitaria (WAHIS), de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), México ha reportado 6 casos nuevos de miasis por Cochliomyia hominivorax —gusano barrenador— en Yucatán.

Según el informe, en Tzucacab se han registrado cuatro casos en bovinos y uno en un perro; en Valladolid, se ha reportado al menos un caso en un bovino.

El pasado 16 de mayo, las autoridades yucatecas emitieron el último reporte oficial sobre la situación del gusano barrenador en la entidad, en el que contabilizaron cinco casos: tres en Tzucacab; uno en Halachó y otro más en Mérida, detectado en un perro.

Sobre este último caso, el presidente de la UGROY, Esteban López Meneses, informó el pasado 10 de junio que el canino fue trasladado a la capital yucateca para brindarle atención veterinaria, por lo que, aclaró, “se registró el caso como en Mérida, pero no, el caso no es de aquí. En Mérida no hay ningún caso”.

Previamente, sobre el mismo caso, la SEDER informó que el perro fue rescatado por médicos veterinarios cerca de Kambul, en el municipio de Peto, desde donde lo trasladaron a Mérida para tratar la gusanera. Luego, al cicatrizar la herida, el canino fue puesto en adopción.

Previamente, la OMSA recibió informes de casos de miasis por gusano barrenador en Halachó.

Gusano barrenador, plaga “controlada” en Yucatán

“Actualmente la plaga del gusano barrenador del ganado en Yucatán está controlada gracias a las acciones estratégicas y de prevención que se realiza de manera coordinada con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)“, informó la SEDER.

Añadió que, en total, hay nueve puntos de verificación fitozoosanitaria interestatal en 7 municipios de Yucatán:

Maxcanú

Halachó

Santa Elena

Peto

Chemax

Tizimín

Tixcacalcupul

