Evelyn Salgado realiza recorrido de supervisión en canales pluviales de Acapulco.

Como parte de las medidas preventivas ante la Alerta Naranja, por la presencia del huracán “Erick”, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, junto al director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Facundo Gastélum Félix y la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, realizaron recorridos de supervisión por los diferentes canales pluviales, que se encuentran en las zonas de alto riesgo de Acapulco, para verificar la condiciones en las que se encuentran, con la finalidad de evitar cualquier incidente que se pudiera generar a consecuencia de las lluvias.

En un primer punto, la gobernadora y los funcionarios acudieron al canal de la colonia Alborada, para constatar los trabajos de limpieza en los 740 metros de longitud con los que cuenta este cauce, verificando que se encuentre libre de desechos y azolve, lo que ayuda a prevenir que se puedan registrar inundaciones en esa zona. Cabe destacar que en esta área también se llevaron a cabo acciones en el llamado Canal Cerrada del Panteón y Villasol.

Salgado Pineda reiteró el llamado a las familias que habitan en las zonas inundables y de alto riesgo, que se encuentran cerca de ríos y cauces pluviales, para evacuar de inmediato. También pidió, que en caso de que se requiera, acudan al refugio temporal más cercano.

“Continuamos trabajando, queremos decirles que estamos en brigadas permanentes, desde mucho tiempo antes, ya estaban los compañeros trabajando. Estamos trabajando con brigadas particularmente en zonas inundables, con acciones preventivas”, dijo.

Señaló que hay un dispositivo listo por parte de las dependencias ejecutoras de obras, como son Comisión de Agua Potable, Alcantarilado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado dea Guerrero (Cicaeg) y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPyOT), para atender cualquier situación que se pudiera dar a consecuencia del huracán “Erick”.

La gobernadora hizo un llamado a la población para generar conciencia sobre la importancia de no tirar basura a los canales pluviales ni a las calles. “Este es un trabajo compartido de sociedad y gobierno. La ciudadanía nos tiene que apoyar no arrojando basura, cuidando el medio ambiente; es muy importante que, como ciudadanos, creemos conciencia, que no arrojemos basura a los canales, a los ríos, que cuidemos, respetemos, nuestros árboles, nuestros mares, todo lo que la naturaleza nos da”, señaló.

En su intervención, el director de Capaseg, informó que en Acapulco se atendieron siete canales, con una longitud total cercana a los 9 kilómetros de limpieza de la red hidrosanitaria, lo que permitió recuperar el área hidráulica, que se encontraba obstruida debido a diversos taponamientos.

“Recalcar que estos trabajos ya están concluidos, y permitieron que la semana pasada, las lluvias que generó la tormenta tropical Dalila, no tuviéramos los niveles que tuvimos en los huracanes anteriores, permitió el libre flujo del agua”, añadió.

Más tarde, la gobernadora se trasladó a la zona de Metlapil, en donde junto al director de la Cicaeg, Martín Vega González y el director de Puentes, Alejandro Memije, supervisó el operativo de despliegue de maquinaria, las cuales ya están listas para atender la emergencia derivada de este huracán. Dijo que la finalidad es garantizar que los caminos estén en buenas condiciones, sobre todo, que estén abiertos para evitar que se interrumpa la comunicación entre las diferentes regiones y comunidades. “Estamos activos, obviamente atentos ante cualquier eventualidad”, agregó la mandataria.

En su intervención, el director de Cicaeg, pidió no hacer caso a información falsa y dio a conocer que, informó de manera preventiva este despliegue que se encuentra en un punto estratégico para poder desplazar la maquinaria hacia donde se requiera y se cuenta con excavadoras, camionetas, camiones de volteo, una pipa con 5 mil litros de diésel abastecido, tráileres, cargadores frontales, tractores, bombas de alto flujo, hidrováctor, motosierras, camiones recolectores de basura, entre otras unidades.

