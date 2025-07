Instalan el Comité Organizador del Tianguis Turístico México Acapulco 2026.

Como parte de los preparativos para la realización del 50 aniversario del evento de promoción turística más importante del país, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda participó en la Instalación del Comité Organizador para el Tianguis Turístico México Acapulco 2026, en el que destacó la coordinación de esfuerzos con la federación, para lograr el reposicionamiento de Acapulco y mostrar al mundo todas las bellezas que ofrece el Hogar del Sol.

Con la presencia de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, la gobernadora expresó su beneplácito por la realización de esta feria que tuvo su origen hace cinco décadas, en un lugar emblemático como es Acapulco. La edición 2026, se llevará a cabo del 27 al 30 de abril.

“Un Tianguis que nació en Acapulco, que ha sido su casa durante muchísimos años y que ha crecido de la mano del que es el destino turístico histórico por excelencia de nuestro país. Acapulco tiene una mística que de verdad es incomparable, ser el primero que abrió este turismo en México, también en el mundo. El destino que se hizo solo gracias a la belleza de sus playas, a la calidez de su gente, a los atardeceres que guarda el Hogar del Sol”, dijo.

Acompañada de representantes del sector, la mandataria estatal hizo un reconocimiento a todos los que han hecho posible el renacer de Acapulco, con un trabajo decidido para que este destino siga brillando; por ello, reconoció a todos los que volvieron a creer e invertir en el puerto. “Los huracanes que han golpeado con fuerza no han podido derrumbar su historia, su magia, su calidez, toda la belleza de este puerto maravilloso. Restauranteros, hoteleros, prestadores de servicios, líneas aéreas, agentes de viajes, tour operadores, empresas de transporte, todas y todos los que no sólo volvieron a creer e invertir en Acapulco, sino que redoblaron esfuerzos, si no es que triplicaron, para hacer de Acapulco uno de los mejores destinos, sino que el mejor destino turístico de México”, añadió.

Salgado Pineda confió en que esta edición, será un gran evento, que permitirá refrendar el lugar de Acapulco en México y en el mundo, poniendo énfasis en un renacer con esperanza, luz y justicia social.

En su mensaje, la secretaria de Turismo del gobierno de México, agradeció el trabajo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en materia de promoción. En este trabajo, dijo que Acapulco será una edición única e histórica, dada la dinámica de trabajo, en la que, a través de una nueva plataforma, se impulsa una acción coordinada y moderna, para una nueva era del turismo. “Hoy más que nunca, Acapulco tiene que verse en los ojos de todo el mundo de lo que hoy está; Acapulco está de pie”, dijo.

Para ello dijo, se trabaja en un Acapulco con nueva infraestructura, nuevas experiencias y un formato de promoción totalmente distinto, con un centro integralmente planeado; además, destacó que el próximo año será de gran importancia para el destino en un escenario global, con presencia en la Fitur en España y la exposición en el Tianguis Turístico.

En este contexto, se informó de la conformación de los 18 subcomités para el Tianguis Turístico, entre los que destacan Acapulco se transforma contigo; Recinto, imagen y patrocinadores; Hosted Buyers; Eventos especiales y culturales; Transportación terrestre; Seguridad y Protección Civil; Seminarios y conferencias; Viajes de familiarización y acompañamiento; Registro de invitados especiales; Agenda alterna; Hospedaje y propiedades digitales; Inclusión; Evaluación; Imagen Urbana e infraestructura; Cultura turística, sólo por mencionar algunos.

Durante su participación, el secretario de Turismo en el estado, Simón Quiñones, dijo que hay un gran trabajo para informar y sensibilizar sobre la importancia de la edición 50 del Tianguis Turístico; dijo que, para ello, se han dispuesto diversas acciones y hasta el momento, Acapulco cuenta con más de 15 mil 500 habitaciones, en 279 hoteles. Se espera que, para el próximo año, se alcancen más de 17 mil habitaciones, además de una gran oferta renovada en materia de restaurantes y centros de entretenimiento.

Señaló que, de manera conjunta entre el gobierno y la federación se prioriza la conectividad, la infraestructura turística y el impulso a la promoción. “Nos declaramos listos para mostrar al mundo lo mejor que tenemos en México y sobre todo, para lograr que Acapulco y Guerrero brillen con fuerza”, enfatizó.

Asistieron a este evento la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez; el coordinador general de promoción y asuntos internacionales de la Secretaría de Turismo, Emmanuel Romain Ernest Rey, así como representantes del sector e integrantes de los diversos subcomités.

JVR