Hoyo de 37 mdp en último año del Cuau en Morelos

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 36 millones 948 mil 251 pesos en el ejercicio de recursos federales durante el último año de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo en Morelos.

En su primer informe de resultados de la Cuenta Pública 2024, la ASF determinó un “probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 30 millones 922 mil 900 pesos”, correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples, además de que está pendiente de aclaración el gasto de otros seis millones 25 mil 389 pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

El monto global de este hoyo financiero representa cuatro veces el presupuesto que se le asignó el año pasado a la Comisión de Búsqueda estatal, que fue de nueve millones 252 mil 825 pesos.

TE RECOMENDAMOS: Autoridad de Jalisco resguarda a 2 jóvenes Huyen de reclutamiento y llegan a Tlaquepaque

El Dato: El pasado 30 de enero, la entonces precandidata a gobernadora, Lucy Meza, denunció un presunto desfalco por tres mil mdp en la gestión de Cuauhtémoc Blanco.

Respecto al Fondo de Aportaciones Múltiples, la ASF revisó una muestra de 370 millones 422 mil pesos, equivalente a 72.6 por ciento de los 509 millones 943 mil pesos que la Federación le transfirió al Gobierno de Morelos el año pasado.

De acuerdo con documentos del órgano fiscalizador, el principal objetivo del fondo citado es “contribuir al financiamiento de los programas de asistencia social en materia alimentaria para personas en situación de desamparo y vulnerabilidad social, así como para la atención de las necesidades relacionadas con la creación, equipamiento y rehabilitación de la infraestructura”.

Entre las anomalías detectadas por la ASF están la realización de pagos con cheques de caja sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa, por un monto de 30 millones 50 mil pesos.

8.3 por ciento de la muestra auditada arrojó diversas irregularidades

Además, el Gobierno de Morelos, encabezado en 2024 todavía por Cuauhtémoc Blanco, no reintegró a la Tesorería de la Federación los recursos no comprometidos y no pagados al 31 de marzo de 2025 por 833 mil pesos y “entregó apoyos a 14 beneficiarios identificados como decesos, por 39 mil pesos”.

Por lo anterior, se determinó en principio un monto por aclarar de 32 millones 869 mil 832 pesos, pero en el transcurso de la revisión, la Auditoría logró recuperar un millón 946 mil 970 pesos, por lo que la administración estatal posiblemente provocó daño al erario por 30 millones 922 mil 900 pesos.

El organismo autónomo concluyó que, en 2024, “el Gobierno de Morelos incumplió sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos carecieron de la calidad y congruencia requeridas”.

En cuanto a las partidas federales transferidas a Morelos durante el ejercicio fiscal 2024, mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, la ASF detectó pagos realizados a siete trabajadores del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, pese a que no se acreditó la escolaridad requerida para el puesto que ocupaban.

Además, se otorgaron monederos electrónicos de vales de despensa por concepto de “medidas de fin de año” a seis mandos medios de la misma institución educativa, sin tener autorización para ello, por lo cual se ubicó un monto de seis millones 25 mil 389 pesos pendientes por aclarar.

La ASF determinó que, en el ejercicio de los recursos, la administración de Blanco “incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos”, entre otros ordenamientos de carácter federal y estatal.

Anomalías │ El informe de la ASF corresponde a una primera entrega de tres que componen la revisión de la Cuenta Pública 2024. ı Foto: Imagen: La Razón

Pesquisa por violación sigue abierta, dice fiscal

› Por Alan Gallegos

El fiscal general de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos, informó que la investigación en contra del diputado federal Cuauhtémoc Blanco por el presunto intento de violación en contra de su hermana sigue abierta, y llevará tiempo concluirla.

El funcionario aseguró que en esta nueva administración no se fabricará ningún delito y lamentó que anteriormente, peritos de la institución a su cargo hayan sido obligados por sus superiores a “fabricar” carpetas de investigación.

Lo anterior, luego de las declaraciones de un perito, quien indicó que en su momento fue obligado a alterar expedientes de indagatorias por órdenes del ahora exfiscal, Uriel Carmona Gándara.

En otro tema, Maldonado Ceballos aseveró que no se descarta ninguna línea de investigación respecto al atentado que sufrió el pasado miércoles el secretario del Ayuntamiento de Cuautla, José Alfredo Escalona Arias, pero prometió que se realizará un trabajo objetivo y profesional para esclarecer los hechos.

Mencionó que hasta el momento ningún funcionario de esa demarcación ha solicitado protección a la Fiscalía de Morelos. “No tengo en el radar ahorita a ningún funcionario que haya requerido medidas de protección; no tenemos denuncias tampoco respecto a agresiones”, dijo.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que Escalona Arias no había recibido amenazas.

El funcionario consideró que hubo “una desatención” del municipio, ya que, por su cargo, debería tener algún tipo de seguridad, con la cual no contaba.

Adelantó que ya se trabaja en conjunto con la Fiscalía de Morelos y se tienen avances en la investigación.