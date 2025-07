Cuautla, Cuernavaca y Yautepec, Morelos, en top 10 de despojo

Morelos es el estado con más municipios del top 10 de zonas del país con más casos de despojo, por cada 100 mil habitantes, pues cuenta con Cuautla, Cuernavaca y Yautepec, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los datos muestran que el listado de hechos registrados entre enero y mayo del presente año lo lidera Cuautla con una tasa de 33.1 por indagatorias por despojo por cada 100 mil habitantes.

En la segunda posición está Cuernavaca, con una tasa de 32.76 por cada 100 mil habitantes, y Yautepec que ocupa el sexto lugar con una tasa de 30.26 por cada 100 mil habitantes, indican los datos del SESNSP.

El Dato: El abogado Jesús Aguilar pidió el 23 de junio la renuncia de dos jueces del Tribunal Superior de Justicia por, presuntamente, despojar de sus casas a personas con litigio.

Las marcas de Morelos se dan en un ambiente de inseguridad, pues las carpetas de investigación abiertas por la autoridad local por despojo ascendieron a 465 en los primeros cinco meses del presente año respecto al mismo periodo de 2024, cuando reportó 443, es decir, el alza fue de cinco por ciento.

El director de la organización Morelos Rinde Cuentas, Roberto Salinas, dijo que en los últimos 11 años Morelos ha sido el primer lugar a nivel nacional con mayores casos de despojo.

“Prácticamente desde 2015 hasta 2025 ha sido el primer lugar salvo 2021 que fue segundo lugar superado por Colima de ahí en fuera sigue siendo primer lugar y es un tema que, si bien en 2024 bajó un poco en 2025 sigue repuntando nuevamente”, dijo.

6 años de prisión es la pena mínima según el Código Penal local

465 indagatorias por despojo se han abierto en Morelos

El especialista añadió que es un tema que ninguna autoridad le ha dado seguimiento y que incluso podrían estar involucradas las autoridades, pues la muestra es que en 11 años este delito no se ha hecho nada para disminuir los casos.

“Nos parece que las autoridades tienen que asumir su responsabilidad y generar acciones incluso sancionar a las autoridades que fueron omisos y no atendieron responsablemente este problema, pero generalmente no hemos visto sanciones para quienes no hacen bien su trabajo”, dijo.

Además de las ciudades grandes, otros municipios morelenses de menor población también presentaron tasas elevadas.

Se trata de los municipios de Tepoztlán, 5.82 por cada 10 mil habitantes; Atlatlahucan, con 7.93 por cada 10 mil habitantes; Tlayacapan, con 4.12 por cada 10 mil habitantes; Huitzilac, con 4.08 por cada 10 mil habitantes, y Jojutla, con 3.47 por cada 10 mil habitantes.

En febrero pasado, la Fiscalía de Morelos informó sobre la detención del presidente, tesorero y secretario del Comisariado de Bienes Comunales de Huitzilac por el presunto delito de despojo de terrenos a tres personas.

Las víctimas denunciaron que, durante octubre de 2024, al acudir a las oficinas del comisariado para ver trámites relacionados con un terreno de una hectárea ubicado en el municipio de Huitzilac, fueron retenidos por los imputados quienes se encontraban en compañía de por lo menos cinco hombres armados.

Mediante el uso de la violencia y amenazas de muerte, fueron obligados a ceder los derechos del predio en favor de un tercero, manteniéndolos privados de la libertad durante varias horas, en tanto, el inmueble en cuestión fue ocupado de manera ilegal por un grupo de personas armadas quienes agredieron de manera física a la persona que cuidaba del lugar, sitio que fue desmantelado y pintado en la entrada del mismo la leyenda “a resguardo de bienes comunales”.

Por lo anterior, elementos AIC-UECS llevaron a cabo un despliegue sobre la Avenida San Diego, en la colonia Delicias, en Cuernavaca, en donde trabajaron para detener a Genaro “N” alias El Tambora, de 55 años; a Ángel “N”, de 59 años; yasí como a Marco Antonio “N” alias Dormilón, de 51 años de edad, quienes se desempeñan como presidente, secretario y tesorero de Bienes Comunales de Huitzilac, respectivamente.