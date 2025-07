Maru Campos integra a productores agrícolas a campaña de vacunación contra el sarampión

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, firmó un convenio de colaboración con el Consejo Estatal Agropecuario (CEACH), por medio del cual se integrarán a la campaña de vacunación que el Gobierno del Estado implementa en toda la entidad.

Con este acuerdo, los productores se comprometen en colaborar con las autoridades estatales, para, en un frente común, lograr que más personas tengan acceso a la dosis, en especial, los trabajadores jornaleros que contratan para levantar las cosechas.

“Estamos a días de que empiece la temporada de pizca, lo cual implica el contacto con muchos trabajadores de la zona serrana y de comunidades de pueblos originarios. Si no contenemos los contagios ahora, la propagación puede causar muchas muertes”, dijo la mandataria durante el acto.

TE RECOMENDAMOS: Hablaron de trabajos de coordinación Maru Campos se reúne con el cónsul general de EU en Juárez

Pidió a los empresarios del sector a que verifiquen que todos sus colaboradores estén vacunados y en caso de detectar casos de sarampión, los notifiquen de inmediato a la Secretaría de Salud y por ningún motivo los envíen de regreso a sus comunidades.

“Hoy estamos aquí con humildad, con firmeza para pedir a los productores del campo que se sumen a la lucha de nuestros trabajadores. El sarampión puede costar vidas actuemos ahora” expresó.

Dijo que el Gobierno del Estado enviará personal capacitado y listo para atender la enfermedad y para aplicar las vacunas que hagan falta, especialmente a quienes llegan a trabajar a los campos, procedentes de la Sierra Tarahumara.

“Tenemos que cuidarlos y tenemos que protegerlos. Y sí, se trata de cuidar a nuestras familias y a nuestras comunidades, pero hoy, sobre todo se trata de cuidar a esas personas más vulnerables, para quienes un contagio les puede costar la vida”, añadió.

Aclaró la titular del Ejecutivo, que la vacuna contra el sarampión tiene más de 60 años de desarrollo e investigación, por lo que descartada la idea de que produce autismo o alguna otra enfermedad grave.

“Es completamente segura, no produce autismo, no desencadena ninguna enfermedad grave y por supuesto, no produce la muerte. Al contrario, es nuestra única manera de salvar vidas”, reiteró.

Arturo González Ruiz, presidente del CEACH, destacó que gracias a la apertura y compromiso de la administración estatal, se han incrementado los apoyos para productores primarios, mediante insumos, semillas, fertilizantes y programas de fortalecimiento al campo.

En la firma del convenio participaron además los secretarios de Trabajo y Previsión Social, Diódoro Siller; de Salud, Gilberto Baeza Mendoza; de Desarrollo Rural, Mauro Parada, y de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR