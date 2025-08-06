Jaime Cantón, el primer diputado homosexual en presidir un Congreso local.

De Mexicali, con 29 años de edad, y profesor universitario: Jaime Cantón Rocha se convierte en el primer diputado homosexual en encabezar un Congreso local en México.

El pasado 1 de agosto, se dio la votación histórica en Baja California por la cual fue electo de forma unánime como Presidente del Congreso de Baja California, un símbolo importante del avance de la sociedad donde apenas hace cuatro años el matrimonio igualitario no estaba reconocido en el estado.

Hace un año, Jaime Cantón se convirtió en el primer diputado homosexual en la historia de Baja California, por Morena, tiempo en el que ha impulsado la jornada laboral de las 40 horas semanales, el tope a los incrementos de la renta en viviendas, y reformas constitucionales en materia de igualdad y derechos LGBT+.

Estoy MUY agradecido, inicia una nueva etapa, a darle! 💪 pic.twitter.com/Yfxu9p5xR9 — Jaime Cantón (@JaimeCantonBC) August 2, 2025

¿Quién es el primer diputado homosexual en presidir un Congreso local?

Antes de convertirse en diputado, Jaime Cantón, Licenciado en Derecho por la UABC, se tituló con Mención Honorífica y hoy es profesor de la materia de Teoría del Estado. Estudia la maestría en CETYS Universidad y la Universidad de San Diego, en Estados Unidos, es conocido en Mexicali por haber incursionado en política desde temprana edad.

Con apenas 13 años, comenzó a participar en medios de comunicación como comentarista de literatura y, más adelante, colaboró como columnista político, lo que marcó sus primeros pasos de formación.

Durante su juventud, también fue activo en movimientos estudiantiles juveniles en secundaria, preparatoria y universidad.

En el ámbito profesional, inició su carrera como asesor de Fiscalización del Congreso del Estado de Baja California y asesor de la Presidenta Municipal de Mexicali.

Posteriormente, ocupó los cargos de asesor en el Congreso de la Unión, Secretario Particular de la Gobernadora de Baja California y Coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado.

En 2021, destacó su participación en las manifestaciones para lograr la aprobación del matrimonio igualitario, y como diputado local ha logrado la creación del delito de transfeminicidio.

Este es un importante paso en México, donde la comunidad de la diversidad sexual sigue exigiendo igualdad y respeto en un contexto donde se siguen registrando episodios de discriminación y agresiones violentas contra las personas LGBT+.

JVR