Atienden a lesionados de accidente de tren

Uno de los vehículos que fueron impactados por el tren en Irapuato, ayer.

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) informó que diversos equipos de emergencia acudieron al lugar en donde se registró un accidente de tránsito, en el que se vio involucrada una unidad ferroviaria, en Irapuato, Guanajuato, para atender a las personas lesionadas y realizar los traslados hospitalarios en los casos que lo ameritaron.

En un comunicado, se indicó también que se inició un procedimiento de investigación de las causas del percance, según los establecido en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y el Reglamento del Servicio Ferroviario, por lo que en su momento se determinarán las sanciones correspondientes.

Añadió que el Gobierno de México, “a través de la ARTF, coadyuvará con las autoridades para atender este lamentable suceso”, además de que se mantiene contacto y coordinación con la empresa responsable, a fin de brindar apoyo a las personas víctimas y familiares.

Ayer por la mañana, un tren de carga de la empresa Ferromex, al parecer fuera de control, se impactó contra al menos cuatro vehículos particulares en dos puntos distintos, en las colonias Europa y Primero de Mayo, en Irapuato, con saldo de seis personas muertas y dos lesionadas.