¿Solicitaste cambio de turno en secundaria Edomex 2025? Así puedes consultar si fue aprobado

Así puedes hacer un cambio de secundaria en el Edomex

Si solicitaste un cambio de turno en secundaria en el Estado de México para el ciclo escolar 2025-2026, ¡pon atención! Las autoridades educativas ya habilitaron el sistema para que madres, padres y tutores puedan consultar el resultado de su solicitud directamente en línea.

Este trámite es muy común entre familias que, por cuestiones laborales, de salud o logística, desean que sus hijos estudien en otro horario distinto al que les fue asignado originalmente en la primera publicación de resultados.

¿Dónde consultar si aprobaron el cambio de turno?

Para saber si se autorizó el cambio de turno solicitado, debes ingresar al sitio oficial del Gobierno del Estado de México:

https://seduc.edomex.gob.mx/ingreso_educacion_basica

Una vez dentro del portal, busca la opción que diga “Consulta de cambio de turno secundaria” y ten a la mano los siguientes datos:

CURP del alumno o alumna

Folio de preinscripción o número de control (en caso de contar con él)

¿Qué significa que el cambio haya sido aprobado?

Si el sistema indica que tu solicitud fue aceptada, significa que el estudiante deberá presentarse en el nuevo turno asignado (matutino o vespertino) a partir del inicio del ciclo escolar, que en el Estado de México será el lunes 26 de agosto de 2025, según el calendario oficial.

Si por el contrario, el resultado aparece como no aprobado, el alumno deberá asistir al turno que se le asignó originalmente en el proceso de asignación de secundaria, publicado en junio.

¿Se puede volver a solicitar el cambio?

No. Las autoridades educativas del Edomex han aclarado que no habrá una segunda etapa para solicitar cambios de turno. Por eso, si tu petición no fue aprobada, tendrás que respetar la asignación original. Sin embargo, puedes acercarte directamente a la escuela una vez iniciado el ciclo escolar, ya que algunos planteles permiten cambios internos dependiendo de la disponibilidad.

¿Por qué motivos se aprueba o rechaza un cambio de turno?

Las razones por las que se aprueba o no una solicitud de cambio de turno dependen de varios factores, entre ellos:

Disponibilidad de lugares en el turno solicitado

Justificación del cambio (como trabajo de los tutores o razones médicas)

Prioridad para alumnos con necesidades especiales o vulnerabilidad social

Recomendaciones finales

Imprime o guarda el comprobante con el resultado , ya que podría ser solicitado en la escuela.

Si el cambio fue aprobado, preséntate directamente en el nuevo turno desde el primer día de clases.

Si tienes dudas o problemas al consultar el sistema, puedes comunicarte con la Secretaría de Educación del Estado de México al teléfono: 722 214 7258.

Recuerda: el cambio de turno no afecta la escuela asignada, solo el horario en el que el alumno tomará clases. Estar pendiente de este tipo de actualizaciones es clave para que tus hijos inicien el ciclo escolar 2025-2026 sin contratiempos.

