Firme respaldo a Guerrero: Gobernadora Evelyn Salgado se reúne con Harfuch y titular de Marina en Acapulco

Para fortalecer los trabajos de seguridad en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se reunió en el puerto de Acapulco con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, y con el titular de la Secretaría de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Durante el encuentro en la Base Naval de Acapulco, se definieron las acciones conjuntas para fortalecer la coordinación operativa y avanzar con paso firme hacia la pacificación integral de todas las regiones del estado.

“La seguridad es una prioridad en la construcción de la paz, una tarea que asumimos con firmeza y total compromiso todos los días”, afirmó la mandataria estatal, quien destacó el respaldo del Gobierno de México y de las fuerzas armadas para consolidar una estrategia de seguridad más efectiva.

Evelyn Salgado Pineda reiteró que su administración continuará trabajando de manera estrecha y coordinada con todas las instituciones de seguridad para garantizar la seguridad y condiciones de bienestar para las y los guerrerenses.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR