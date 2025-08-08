Rescatan a menor que fue secuestrado en Cuautla, Morelos; detienen a 2

Rescatan a menor que fue secuestrado en Cuautla, Morelos.

Hoy un menor de 5 años fue rescatado de un secuestro tras un operativo interinstitucional en Jantetelco, Cuautla, informó Edgar Maldonado, fiscal de Morelos.

En este rescate, las autoridades de Morelos lograron la detención de al menos 2 personas, quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) para enfrentar a la justicia.

“Un niño de 5 años, víctima de secuestro en Cuautla, fue rescatado con vida en un operativo de la FIDAI. Dos personas fueron detenidas”, escribió el fiscal de Morelos en la red social X.

Detalló que las acciones enfocadas al rescate fueron realizadas por la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, que recibió el reporte del plagio el miércoles pasado.

El fiscal de Morelos aseguró que el menor de 5 años está sano y salvo, pese al secuestro del que fue víctima.

Por último, reafirmó su compromiso para seguir trabajando para fortalecer la seguridad en el estado.

“Seguimos trabajando para proteger a Morelos”, concluyó.

