Detienen a 3 por muerte de líder sindical

Elementos del Gabinete de Seguridad en coordinación con la Fiscalía de Quintana Roo y las autoridades capitalinas, detuvieron en la Ciudad de México a tres hombres identificados como los autores materiales del homicidio de Mario Machuca, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Benito Juárez, Quintana Roo.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Yair Sánchez Ordaz, de 21 años; Arnulfo Espíndola Mercado, alias El Nunfo, de 34, y Guillermo Nieto, de 47.

Al momento de su captura, ocurrida en la colonia Moctezuma, Primera Sección, alcaldía Venustiano Carranza, se les aseguraron nueve bolsas con marihuana a granel, un teléfono celular y una identificación oficial.

El asesinato de Machuca ocurrió el 4 de agosto de 2025, cuando el líder sindical fue atacado a tiros en Benito Juárez, Quintana Roo.

De acuerdo con las investigaciones de las fuerzas federales, Sánchez Ordaz recibió 50 mil pesos como pago pactado por el crimen, además de un vuelo a Cancún y recursos para hospedarse en un hotel.

La planeación incluyó varias reuniones ytres intentos antes de consumar el ataque. Tras el homicidio, le habrían encargado dos ejecuciones más, aunque finalmente no le pagaron lo prometido.

Las labores de inteligencia permitieron establecer que los tres implicados viajaron a la Ciudad de México para ocultarse; y para ello, autoridades federales y capitalinas montaron vigilancia en la zona donde se escondían y lograron detenerlos sin realizar disparos.

A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que, tras un cruce de información, se confirmó que El Nunfo tiene una orden de aprehensión vigente por robo calificado, girada en marzo de este año. Los tres sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación legal. El Gabinete de seguridad reitera su compromiso con la seguridad ciudadana.