Aguascalientes, tercer lugar nacional en crecimiento de la actividad industrial

En abril, registró un crecimiento del 2.7 por ciento respecto al mes previo: Aguascalientes mantiene su posición como referente nacional, gracias al trabajo constante a favor de las empresas y la economía local

Actividad industrial Aguascalientes
Actividad industrial Aguascalientes Foto: Cortesía
La actividad industrial de Aguascalientes se destacó nuevamente a nivel nacional, posicionándose en el tercer lugar con mayor crecimiento durante abril de este año, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, explicó que este crecimiento mensual del 2.7 por ciento respecto a marzo estuvo impulsado principalmente por el dinamismo en el sector de la construcción.

Estos resultados reflejan el éxito de las políticas y estrategias implementadas por el Gobierno del Estado para fortalecer a las empresas locales, fomentar la inversión y promover la innovación en la industria.

Aguascalientes se consolida como referente nacional.
Aguascalientes se consolida como referente nacional.

“El compromiso es claro: seguir trabajando para consolidar un entorno favorable que impulse el desarrollo económico, mejore la competitividad y genere más oportunidades para todos los sectores productivos de Aguascalientes”, afirmó Garza de Vega.

De esta manera, Aguascalientes continúa posicionándose como un referente nacional, gracias a un trabajo constante que busca beneficiar a las empresas y a la economía local.

