“Seguimos trabajando", destaca gobernador

Américo Villarreal se reúne con Omar García Harfuch; coordinan acciones de seguridad en Tamaulipas

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, destacó que se fortalece la colaboración con el Gobierno Federal

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, Omar García Harfuch
Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, Omar García Harfuch Foto: Cortesía
La Razón Online

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, se reunió este martes con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para coordinar acciones en matera de seguridad.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal precisó que el encuentro también tuvo como objetivo fortalecer la colaboración con el Gobierno Federal en beneficio de Tamaulipas.

“Seguimos trabajando y colaborando en las estrategias para Tamaulipas, de la mano del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Hoy y siempre, nuestro compromiso es fortalecer a nuestro estado", destacó Américo Villarreal.

Publicado por Américo Villarreal en Martes, 12 de agosto de 2025

