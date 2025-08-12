Américo Villarreal se reúne con Omar García Harfuch; coordinan acciones de seguridad en Tamaulipas

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, se reunió este martes con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para coordinar acciones en matera de seguridad.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal precisó que el encuentro también tuvo como objetivo fortalecer la colaboración con el Gobierno Federal en beneficio de Tamaulipas.

“Seguimos trabajando y colaborando en las estrategias para Tamaulipas, de la mano del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Hoy y siempre, nuestro compromiso es fortalecer a nuestro estado", destacó Américo Villarreal.

