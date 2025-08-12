¿Cierra la histórica juguetería Julio Cepeda de Gonzalitos, Monterrey? Esto sabemos

Julio Cepeda Jugueterías es una de las cadenas más grandes de juguetes en México, con tradición e historia. Ahora, en medios digitales ha corrido el rumor de que una tradicional sucursal ubicada en Monterrey, Nuevo Léon, está a punto de cerrar sus puertas.

La noticia causó conmoción en las familias de Monterrey, con cientos de historias alrededor de esta tienda desde su apertura en 1976. Esto sabemos del rumor.

¡HASTA SIEMPRE! 💔 Se Demolerá la Icónica Juguetería Julio Cepeda de Gonzalitos, un pedazo de la infancia regia que se... Publicado por Reporte Nuevo Leon en Domingo, 10 de agosto de 2025

¿Demolerán la tienda Julio Cepeda en Gonzalitos?

En medios nacionales, se reportó que tras casi cinco décadas de operación, la sucursal de Julio Cepeda Jugueterías ubicada en la avenida Gonzalitos cerrará sus puertas en 2026 para dar paso a un desarrollo inmobiliario de usos mixtos que incluirá áreas comerciales y residenciales conectadas con la plaza Galerías Monterrey.

TE RECOMENDAMOS: Agresión afuera de un bar Balacera en Uriangato deja una mujer herida

Lo anterior habría sido confirmado por Eugenio Cepeda, nieto del fundador Julio Cepeda Garza, al medio Info7. Según declaraciones del empresario recogidas por el medio, el inmueble dejará de funcionar el próximo año como parte de una estrategia operativa de la compañía para fortalecer ventas en otras sucursales y en su plataforma en línea, la cual ha registrado un crecimiento del 50 por ciento.

Cierre de sucursales busca impulsar comercio digital, según nieto de fundador. ı Foto: Captura de pantalla

“Definitivamente, siempre será un lugar a recordar”, señaló el directivo, sin precisar detalles sobre el nuevo proyecto.

El terreno forma parte del complejo comercial de Galerías Monterrey y será remodelado para albergar locales, viviendas verticales y espacios para giros diversos.

De acuerdo con medios nacionales, comerciantes de la zona indicaron que desde finales de 2024 se les notificó el desalojo de predios aledaños sobre la avenida Madero, frente a la Facultad de Medicina de la UANL, los cuales también serán demolidos para integrarse al desarrollo.

La sucursal de Gonzalitos abrió sus puertas en noviembre de 1976 en una manzana completa sobre la intersección con la calle Zapotlán, en el Fraccionamiento Gonzalitos. Antes de convertirse en “la súper juguetería” que atrajo a clientes de toda el área metropolitana, el negocio inició en 1954 como un taller de reparación de bicicletas en la colonia Industrial.

Según datos de la empresa, Julio Cepeda Jugueterías cuenta actualmente con más de 60 sucursales en diversos estados y emplea a más de 400 personas. La tienda de Gonzalitos, la más grande de la cadena, sobrevivió a crisis económicas, devaluaciones, inseguridad, la pandemia y la competencia de los videojuegos, de forma que se convirtió en un referente para generaciones de familias regiomontanas.

Aunque no se ha anunciado una fecha exacta para el cierre, los nuevos propietarios habrían establecido un plazo de dos años para la desocupación total del predio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am