Oaxaca será protagonista de la reforma electoral, como lo fue en la elección judicial: Salomón Jara

El gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz se congratuló por el inicio del debate público de una nueva reforma electoral federal y afirmó que Oaxaca será protagonista de este proceso, como sucedió con la reciente elección judicial, para seguir apoyando el segundo piso de la cuarta transformación.

Respaldó el nombramiento de Pablo Gómez al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, pues siendo un reconocido luchador social e impulsor de la democracia mexicana, guiará de la mejor manera los trabajos que serán el preámbulo de otro gran proceso popular de participación ciudadana.

“Será el pueblo quien decida si la reforma entrará en vigor para el próximo proceso electoral o hasta 2030”, planteó el mandatario oaxaqueño, quien reconoció la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum para recoger la opinión de los diferentes sectores del país.

Destacó que, de acuerdo con Comisión Presidencial, se desarrollarán foros, debates y consultas en todo el país a partir del mes de octubre y en enero próximo se presenten las conclusiones a la presidenta Sheinbaum Pardo y se formalice la presentación de la iniciativa ante el Congreso.

Mencionó que, entre los temas más importantes que se van a analizar para integrar la iniciativa presidencial, se encuentra la continuidad de los organismos públicos locales electorales, ya que se debe reducir el gasto y la burocracia en el sistema electoral.

“También se analizará la figura de los legisladores plurinominales, para garantizar una verdadera representación popular y no de las élites de los partidos”.

De igual forma, se revisará el financiamiento para los partidos políticos, junto con la fiscalización de candidatos y campañas.

“Será importante que se discuta la revisión del fuero para funcionarios y de mecanismos como las consultas populares y la revocación de mandato a fin de facilitar su activación Todos podremos participar, comunidades y pueblos indígenas, organizaciones sociales, y académicos”, resaltó el gobernador Jara Cruz.

Quien invito a la ciudadanía a participar en las plataformas que se habilitarán para recabar propuestas, “nos congratulamos de este ejercicio y vamos a invitar a Oaxaca a nuestro amigo Pablo Gómez para que hable de este proceso y sus alcances”, anotó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR