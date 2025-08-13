Alcalde de Piedras Negras confronta a periodista por pregunta sobre antidoping: ‘es adversaria de mi gobierno’| VIDEO

“¿Estaría usted dispuesto a someterse a pruebas antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado?“, fue la pregunta que desató un tenso intercambio entre Jacobo Rodríguez González, presidente municipal de Piedras Negras, Coahuila, y una periodista local.

Este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina del edil emanado de Morena, la periodista, identificada en redes sociales como Lucy Martínez, cuestionó al alcalde luego de que un bombero fue dado de baja tras ser detenido con droga.

Un día antes, el alcalde Jacobo Rodríguez consideró que lo ocurrido sería un “área de oportunidad” para aplicar pruebas antidoping y exámenes de control de confianza a bomberos y personal otras áreas de la administración local.

“¿Por qué no? Entre más candados tengamos para tener servidores públicos honestos, decentes y transparentes, mucho mejor", dijo el pasado 12 de agosto en rueda de prensa.

Al recordar lo anterior, este miércoles la periodista cuestionó al munícipe si él mismo se sometería a un examen toxicológico para “poner el ejemplo como primera autoridad”.

“¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que tú pienses que yo ando drogado?“ , respondió Rodríguez, quien, ante la insistencia de la comunicadora le reclama, molesto: “Es que ya todos sabemos a qué viniste, (...), ¿qué es lo que quieres lograr Lucy?”.

Luego, el alcalde menciona una retahíla de nombres, entre ellos el del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para increpar a la periodista: “¿le has preguntado eso también?”.

Aunque la comunicadora afirmó que haría la misma pregunta a otros políticos, el alcalde intentó desacreditarla al reprochar que “te la pasas molestando, aburres ahí, no haces nada, quitas el tiempo nada más”.

Horas después, pese a que reconoció que respondió a la pregunta “de manera impulsiva”, Jacobo Rodríguez señaló que existe una “relación de fricción” con la periodista, a la que calificó como “adversaria” de su gobierno.

“Esta persona históricamente siempre me ha golpeado, (...) ella siempre ha sido mi adversaria, es adversaria de mi gobierno ”, comentó a través de un mensaje en video en su cuenta de Facebook, en el que aprovechó para aclarar si se sometería a una prueba antidoping.

“Me hago el antidoping junto con todo mi gabinete, claro que estoy dispuesto a hacerlo, 100 por ciento, pero bueno, es parte del golpeteo político, es parte del periodismo chayotero que existe aquí en Coahuila”, dijo.

