‘Morelia redujo delitos clave hasta 60% en cuatro años’, destaca Alfonso Martínez.

En el marco de su Primer Informe de Gobierno del periodo 2024–2027, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que los delitos de mayor impacto en la ciudad registraron una reducción de entre 30% y 60% en los últimos cuatro años, según datos de la administración local.

El edil precisó que, en el caso de los homicidios dolosos, la cifra mensual promedio pasó de 42 casos en 2021, cuando retomó el cargo, a 13 en 2025, lo que representa una disminución de más de una tercera parte.

“Estamos apostándole a cuidar a quienes nos cuidan, a fortalecer y capacitar a nuestra policía para disminuir los delitos que se cometen en Morelia”, señaló.

Martínez Alcázar destacó que la Policía de Morelia es la primera del país en acreditar al 100% de sus elementos en exámenes de control y confianza, así como en recibir denuncias con el mismo valor que las fiscalías, lo que —dijo— ha permitido actuar con mayor eficacia.

En sesión Solemne de Cabildo rendí mi informe de gobierno, donde compartí las acciones que hemos realizado en este año, mostrando la visión y compromiso que tenemos por hacer de Morelia, el mejor lugar para vivir.

De acuerdo con el informe de gobierno presentado ante el Cabildo, la corporación local detiene en promedio a 1.5 presuntos delincuentes por día, y mantiene una integración paritaria, con 50% mujeres y 50% hombres.

“Morelia demuestra que la construcción de la paz nace desde los municipios, nace desde lo local”, afirmó.

Agregó que la seguridad es la base para que la capital michoacana siga creciendo en turismo, inversión y calidad de vida.

El alcalde agradeció el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército y el gobierno del estado, con quienes, aseguró, existe coordinación para enfrentar la delincuencia en la capital michoacana.

El informe, entregado este jueves al Cabildo, corresponde al periodo 2024–2025 y marca el inicio del trienio 2024–2027, aunque en términos de continuidad representa el cuarto consecutivo dentro del actual ciclo de gobierno de Martínez Alcázar.

JVR