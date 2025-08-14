Señalan que le faltó el respeto a Jacobo Rodríguez

Lanzan campaña de odio contra reportera que cuestionó a Alcalde de Piedras Negras

Luego de que el alcalde de Piedras Negras se enojara contra una periodista por ser cuestionado sobre si estaba dispuesto a realizarse un examen antidoping, comenzó a circular un video hecho con Inteligencia Artificial, en el que la mujer recibe un puñetazo

Jacobo Rodríguez González, alcalde de Piedras Negras, Coahuila, en conferencia de prensa.
Jacobo Rodríguez González, alcalde de Piedras Negras, Coahuila, en conferencia de prensa. Foto: Captura de Pantalla
Alan Gallegos

Luego de que el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, explotara contra una periodista por ser cuestionado sobre si estaba dispuesto a realizarse un examen antidoping, comenzó a circular un video hecho con Inteligencia Artificial desde la cuenta del influencer Jaimote Piedropolis en el que la mujer recibe un puñetazo en el rostro.

“Por faltarle el respeto a nuestro alcalde”, “toma tu antidoping”, “vieja verdulera irrespetuosa” fueron algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.

De acuerdo con medios locales el influencer Jaimote Piedropolis es alguien cercano a el alcalde, además otros medios afines a la actual administración, así como comerciantes que simpatizan con el mismo alcalde, comenzaron a promover en redes sociales publicaciones en contra de la periodista.

El video hecho con Inteligencia Artificial y la campaña contra la reportera generó también criticas y algunos salieron a defender a la periodista en las redes sociales, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que se tomen las medidas correspondientes ante este hecho.

Tras hacerse viral el alcalde subió a sus redes sociales un video donde afirma que la reportera “históricamente lo ha golpeteado a través de sus páginas y es una persona con la que hay una fricción constante”.

Además reconoció que actuó de forma impulsiva y aseguró que se haría la prueba de antidoping junto a todo su gabinete, sin embargo, volvió a decir que todo esto es parte “del golpeteo político y periodismo chayotero que existe en Coahuila”.

En entrevista con Azucena Uresti el alcalde volvió a criticar a Lucy Martínez, pues dijo “ no tiene las credenciales de periodista y aun así se le deja entrar a las mañaneras no hay línea, ni preguntas orquestadas”.

De igual forma informó que estaba afuera de un laboratorio en Coahuila para hacerse el antidoping junto a su gabinete. Media hora más tarde el alcalde informó que sus resultados salieron negativos y aseguró que “no vamos a permitir que se dañe el prestigio de un servidor y del mejor gobierno de México, Piedras Negras”.

