Lanzan campaña de odio contra reportera que cuestionó a Alcalde de Piedras Negras

Luego de que el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, explotara contra una periodista por ser cuestionado sobre si estaba dispuesto a realizarse un examen antidoping, comenzó a circular un video hecho con Inteligencia Artificial desde la cuenta del influencer Jaimote Piedropolis en el que la mujer recibe un puñetazo en el rostro.

“Por faltarle el respeto a nuestro alcalde”, “toma tu antidoping”, “vieja verdulera irrespetuosa” fueron algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.

De acuerdo con medios locales el influencer Jaimote Piedropolis es alguien cercano a el alcalde, además otros medios afines a la actual administración, así como comerciantes que simpatizan con el mismo alcalde, comenzaron a promover en redes sociales publicaciones en contra de la periodista.

TE RECOMENDAMOS: Niña de 4 años resulta herida Ataque a familia deja 2 muertos en Veracruz

El video hecho con Inteligencia Artificial y la campaña contra la reportera generó también criticas y algunos salieron a defender a la periodista en las redes sociales, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que se tomen las medidas correspondientes ante este hecho.

Tras hacerse viral el alcalde subió a sus redes sociales un video donde afirma que la reportera “históricamente lo ha golpeteado a través de sus páginas y es una persona con la que hay una fricción constante”.

Además reconoció que actuó de forma impulsiva y aseguró que se haría la prueba de antidoping junto a todo su gabinete, sin embargo, volvió a decir que todo esto es parte “del golpeteo político y periodismo chayotero que existe en Coahuila”.

En entrevista con Azucena Uresti el alcalde volvió a criticar a Lucy Martínez, pues dijo “ no tiene las credenciales de periodista y aun así se le deja entrar a las mañaneras no hay línea, ni preguntas orquestadas”.

De igual forma informó que estaba afuera de un laboratorio en Coahuila para hacerse el antidoping junto a su gabinete. Media hora más tarde el alcalde informó que sus resultados salieron negativos y aseguró que “no vamos a permitir que se dañe el prestigio de un servidor y del mejor gobierno de México, Piedras Negras”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR