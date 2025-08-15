Baja California, la entidad con menor pobreza en el país

Baja California se ubicó como el estado con menor pobreza a nivel nacional, al reducir de forma histórica la pobreza y la pobreza extrema. Este resultado es producto de una política pública centrada en poner primero a los más pobres y garantizar que los programas y acciones lleguen a quienes más lo necesitan, destacó la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La mandataria señaló que esta mejora refleja los avances sostenidos de las políticas de bienestar social impulsadas por el Gobierno estatal, en coordinación con el Gobierno de México, ya que estos resultados responden a la estrategia Corazones, centrada en atender a los sectores más vulnerables con programas que fortalecen el ingreso, la alimentación y el acceso a derechos básicos.

“El priorizar a los que menos tienen está dando resultados (con) el programa Corazones, diseñado justamente para combatir los rezagos y la pobreza. Baja California es ahora, a nivel federal, la entidad con menos pobreza. Vamos a seguir trabajando; esto nos motiva más porque vamos por el camino correcto: apoyar a los que menos tienen, por el bien de todos, primero los pobres”, comentó.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022 se alcanzó una reducción cercana al 10 por ciento y, en 2024, la cifra bajó de 13.40 por ciento a 9.90 por ciento. Sin embargo, lo más destacado, sostuvo, es la significativa disminución en la pobreza extrema, del 1.3 por ciento al 0.4 por ciento entre 2022 y 2024.

La gobernadora reconoció que estos resultados son fruto de una estrategia integral y coordinada con el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y enfatizó que el trabajo de su administración está enfocado en apoyar a quienes enfrentan mayores desafíos, priorizando siempre a los sectores más vulnerables.

Asimismo, Ávila Olmeda subrayó que los esfuerzos no sólo incluyen programas sociales, sino también la creación de oportunidades económicas, “hemos impulsado créditos para el emprendimiento, apoyos a pequeñas y medianas empresas y acciones que fomentan el desarrollo económico local”.

“Estos avances nos motivan a redoblar esfuerzos y seguir trabajando desde el territorio para que nadie se quede atrás”, concluyó la mandataria.

Está en proceso de recuperar visa, dice

Por Sergio Ramírez

Luego de señalar que está en proceso de recuperar su visa suspendida por el gobierno de Estados Unidos, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aseguró que mantiene comunicación y coordinación con las autoridades de ese país.

En entrevista en la casona de Xicoténcatl, donde acudió al informe de labores del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, la mandataria morenista evitó dar detalles sobre el motivo de la cancelación de la visa por respeto a la soberanía de ese país.

“Estamos en ese proceso (de recuperar la visa). Pues hay temas administrativos y hay mucho respeto a la soberanía de ese país, pero seguimos con mucha coordinación. Ahí estamos, ahí estamos, con mucha coordinación con el gobierno de Estados Unidos, y vamos a seguir trabajando siempre con la frente en alto y la conciencia bien tranquila”, expresó la mandataria.