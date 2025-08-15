Quintana Roo se convirtió en un destino de confianza: Mara Lezama

La Presidenta de México y la Gobernadora esta mañana.

La gobernadora Mara Lezama informó durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, celebrada en Quintana Roo, que el estado “se convirtió en un destino de confianza para la inversión privada, enfocándose en 15 nuevos centros de hospedaje, y recordando que la entidad es un paraíso, con gente buena y honesta”.

Mara Lezama informó también que la inversión hotelera va en aumento para promover el turismo.

También mencionó sobre las diversas inversiones que permitirán conectar al Tren Maya con los puertos del estado, generando millones de dólares en inversión a la entidad, donde dijo que en total se sumará más de 2 ml millones de dólares, fortaleciendo la economía en la industria constructora.

Mara Lezama reiteró que, como resultado de todas las políticas públicas del gobierno de la Cuarta Transformación, Quintana Roo registra al día de hoy el nivel más bajo logrado de 2010 a la fecha en la disminución de la pobreza.

“La disminución de 9.3 puntos porcentuales se traduce en que 177 mil personas salieron de la pobreza. Niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres salieron de la pobreza, ahí está el resultado de las políticas públicas”, expresó la mandataria de Quintana Roo.

Mara Lezama reiteró que “este gobierno humanista con corazón feminista seguirá trabajando en los diferentes programas sociales, el más grande en la historia de Quintana Roo, en autoempleo, servicios de salud gratuitos, las caravanas móviles, artesanas del bienestar, entre muchos más para que la prosperidad compartida se refleje precisamente en el combate a la pobreza”.

La gobernadora de Quintana Roo señaló la importancia de la llegada de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum a Quintana Roo, toda vez que llega para reforzar el trabajo coordinado entre el estado y la federación.

Dijo que la llegada de la mandataria federal “es importante, ya que se tendrá reuniones para poder presentarle más proyectos en beneficio de la sociedad quintanarroense”.

