Rechaza Yeraldine Bonilla que Rocha Moya esté resguardado en Palacio de Gobierno en Sinaloa; ‘está en su casa’, dice

Rechaza Yeraldine Bonilla que Rocha Moya esté resguardado en Palacio de Gobierno en Sinaloa.

No ha sido visto desde que dejó el cargo

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, rechazó los reportes que indicaban que Rubén Rocha Moya se encontraba en el Palacio de Gobierno de Culiacán resguardado y vigilado con drones y helicópteros.

“No. Es falsa la es falsa la información. Que es falsa, es falsa la información. Pues él se encuentra en su casa”, dijo la gobernadora interina del estado.

El lunes pasado, un medio de comunicación nacional señaló que el exmandatario estatal se encontraba en el Palacio de Gobierno de Culiacán, rodeado de un helicóptero y al menos seis drones de gran tamaño.

Más temprano, se reportó la salida de Rubén Rocha Moya del Palacio de Gobierno de Culiacán en un helicóptero militar, quien también transportó a sus dos hijos.

La ubicación del exgobernador de Sinaloa se convirtió en tema de conversación, debido a que desde que solicitó licencia a su cargo no ha sido visto. Además, Estados Unidos ha advertido que podría realizar operaciones contra el narcotráfico, delito del que acusan a Rocha Moya.

Hasta el momento, las autoridades no han presentado pruebas de la ubicación de el exmandatario estatal, solo se ha afirmado que se encuentra en el estado. Sin embargo, el medio nacional citó un reporte de inteligencia de Estados Unidos.

🚨 La gobernadora interina de #Sinaloa, Yeraldine Bonilla, negó que el gobernador con licencia, Rubén Rocha, viva en Palacio de Gobierno del estado y con vigilancia aérea.



Bonilla dijo que Rocha está en su casa. pic.twitter.com/dGxA7HTJ1A — Irving (@IrvingPineda) May 13, 2026

Acusación de narcotráfico contra Ruben Rocha Moya en Sinaloa

Rocha Moya fue señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, lo que lo orilló a dejar el cargo de Gobernador de Sinaloa.

Dicha acción del político mexicano, se enmarcó en la investigación que comenzó la Fiscalía General de la República por los señalamientos realizados por las autoridades de Estados Unidos.

La solicitud de detención provisional con fines de extradición emitida por Estados Unidos llegó en un momento en el que se discutía si agentes estadounidenses participaron en la localización de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, en Chihuahua.

A Rubén Rocha Moya se le acusó de los siguientes delitos:

Asociación delictuosa para la importación de narcóticos

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

Además, del exmandatario se acusó a al menos 9 personas más de los mismos cargos que fueron obtenidos de declaraciones de la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.

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JVR